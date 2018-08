5 dolog, amit nem tudtál a The Lodge című sorozatban Skye-t alakító Sophie-ról

Hogyan jellemeznéd Skye-t, a sorozatbeli karakteredet?

Skye őszinte és kedves, igazán vibráló személyisége van, és nem hagyja, hogy az emberek megváltoztassák. Nagyon nyílt, és ezt értékelik és megbecsülik a sorozatban, amit jó látni.



Milyen problémákkal kell szembenéznie?

A sorozatban Skye a városból vidékre költözik, és rengeteg új emberrel találkozik, például két sráccal, Seannal és Bennel. Végül egy szerelmi háromszögben találja magát, közben pedig próbál berendezkedni az új életében.



Szerelmi háromszög? Ez azt jelenti, hogy sok romantika van a sorozatban?

Igen, ugyanakkor nagyon fordulatos a szereplők szerelmi élete.



Te mit tennél egy szerelmi háromszögben?

Próbálnék kikeveredni belőle, amilyen gyorsan csak tudok. Ez egy nagyon bonyolult helyzet, és nagyon együtt érzek Skye-al, hisz nem szándékosan alakította így a dolgokat. Ha velem történne ilyen, akkor próbálnék valami megoldást találni, mert nem szép dolog két embert bizonytalanságban tartani.



Skye mit csinál ebben a helyzetben?

Ez az első szerelmi tapasztalata, úgyhogy eleinte eléggé tanácstalan lesz. De nézzétek meg az epizódokat, és majd kiderül! Még az is lehet, hogy valami inspirálót fog tenni.



Furcsa volt romantikus jeleneteket forgatni?

Azt hittem, hogy az lesz, de végül szuper volt, mert a Seant és Bent alakító színészek nagyon jó barátaim lettek a forgatás alatt. Gyakorlatilag az egész szereplőgárda együtt élt hónapokig, szóval egész nap együtt voltunk, és tök jól éreztük magunkat egymás társaságában. Mind nagyon kötődünk a karaktereinkhez.



Milyen kalandokra számíthatunk a sorozatban?

Rengeteg kaland lesz, érzelmi szinten is. A Lodge majdnem olyan, mint egy nyári tábor, tehát lesz egy csomó szabadtéri történés is. És számítani lehet egy titokzatos rejtélyre is, amire már az első részben is lesz utalás, de csak később fog kiderülni, hogy mi is az pontosan.



A barátság is fontos szerepet játszik a sorozatban. Te milyen barát vagy?

Szerintem megbízható barát vagyok, akire lehet számítani, és úgy szoktak jellemezni a suliban, hogy rám lehet bízni a titkokat, mert nem árulom el őket. Szerintem nagyon fontos a hűség a barátságban.



Mit csinálsz, ha nem dolgozol?

Szeretek sportolni, a kedvencem a lacrosse és a tenisz. Szeretek fényképezni, és imádom a kutyákat és a kutyasétáltatást. Ja, és enni és egészséges ételeket főzni is szeretek! Bulizni és táncolni is szeretek – én vagyok az a személy a táncparketten, aki nem tud táncolni, és mindenki kineveti, de ennek ellenére nagyon lelkes vagyok!



Hogyan vélekedsz arról, hogy az emberek a High School Musicalhez hasonlítják a sorozatot?

Teljesen szürreális, hogy milyen nagyszabású és ígéretes ez a projekt. A High School Musical óriási hatást gyakorolt egy egész generációnyi gyerekre, köztük rám is. Őrületes, hogy tíz év elteltével még mindig beszélünk róla, és rengeteg ember számára még mindig egy kiemelkedő dolog. Nekem segített abban, hogy egy jobb emberré válhassak – remélem, hogy a The Lodge is ilyen hatással lesz a nézőkre, és hatalmas megtiszteltetés lenne, hogy én is a része lehetek ennek.



Mennyi zene van a sorozatban?

Rengeteg! Kilenc eredeti dal lesz hallható, és mind nagyon egyediek és változatosak, az ember legszívesebben felpattanna, és azonnal elkezdeni táncolni rájuk. A zenés jelenetek elég nagy kihívást jelentettek, de ugyanakkor nagyon szórakoztatóak is voltak, mert nagyon különböznek a többi jelenettől.



Hallottunk egy olyan pletykát, hogy magadtól tanultál meg énekelni és táncolni...

Ez igaz! Mondjuk kórusban énekeltem korábban, de egyáltalán nem voltam magabiztos, és nem tudtam szólóban énekelni, szóval nagyon ideges voltam a The Lodge meghallgatáson. Fel is hívtam az ügynökömet, és megkérdeztem, hogy tuti, hogy azt akarja, hogy részt vegyek ezen? Aztán megtanultam a dalt, és belevágtam. Végül visszahívtak, ráadásul 12-szer, szóval ennyiszer kellett elénekelnem.



Milyen hatással volt ez az önbizalmadra?

A meghallgatási folyamat végére teljesen fel lett turbózva az önbizalmam, ami csak tovább fokozódott, amikor elkezdtük a táncórákat. Hamar leküzdöttem minden idegességemet, és most már imádok táncolni és énekelni, annak ellenére, hogy nem én vagyok a legjobb a szereplőgárdából. Alig várom, hogy tovább gyakorolhassak, miután befejeztük a forgatást.



Utolsó kérdés: miért érdemes nézni a sorozatot?

Mert van benne minden: zene, tánc, akció, románc és sok-sok rejtély. Nézzétek ti is!



Augusztus utolsó hétvégéjén nézzétek Ti is a The Lodge című sorozatot, és kapcsoljatok a Disney Csatorna képernyőjére!