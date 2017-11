5 érdekes tény a magyar nők szépségápolási szokásairól

A magyar nők egyáltalán nem sajnálják rá az időt, hogy törődjenek magukkal – a JOY Prix de Beauté kutatásából kiderült, hogy például évente átlagosan 60 órát töltenek el a tükör előtt arcápolással. A felmérésben több mint 7000 nő vett részt és vallott szépségápolási rutinjáról. Vajon milyen sminktermék használata nélkül nem hajlandóak a legtöbben kilépni az ajtón? Hogy állnak a magyar nők a plasztikai műtétekhez? Divat-e a naturalizmus? A JOY kutatásából ezt is megtudtuk. Lássuk, mit tesznek meg a magyar nők nap, mint nap a szépségükért!A legtöbb nő ébredés után egyből a fürdőszoba felé veszi az irányt. Fogmosás, fésülködés, arctisztítás aztán nappali krém és esetleg egy szolid smink. De mégis mennyi idő megy el arcápolással éves szinten? Egy évben több mint 60 órát, azaz összesen 2,5 napot töltetnek el átlagosan arcápolással a nők ma Magyarországon. A tükör előtt végigpásztázni az arcot, megtalálni a legapróbb bőrhibákat, felfedezni egy újabb ráncot – ezek a kellemetlen pillanatok sokaknak ismerősek lehetnek. A legtöbben nehezen fogadják el az öregedéssel járó folyamatokat és a megjelenésbeli változásokat. A ráncok, szarkalábak felszámolása egy örök küzdelem. A felmérésben részt vevők 64 százaléka használ valamilyen öregedést gátló arcápolót. A felmérésből viszont az is kiderül, hogy drasztikusabb megoldásokat nem sokan vállalnának be, hazánkban a nők még mindig ódzkodnak a plasztikai műtétektől. Csupán a megkérdezettek 4 százaléka vágyik ilyen jellegű beavatkozásokra.A magyar nők igényesek, szeretnek csinosan megjelenni és ezért hajlandóak tenni is. Az arcápoláson túl sminkkel is szívesen tökéletesítik megjelenésüket. A jó smink öltöztet, és segít kihangsúlyozni az előnyös vonásokat. De vajon milyen sminktermék használata nélkül nem hajlandóak a legtöbben kilépni az ajtón? A megkérdezettek egytizede a tökéletes tusvonal megrajzolására esküszik. A sötét tus kiemeli a szemeket és mélyebbé varázsolja a tekintetet. Ugyanennyien használnak minden nap pirosítót, ami frissé, üdévé változtatja az arcot. A fontossági listán a harmadik helyezett a rúzs, ezt nem is kell magyarázni, a csábos ajkak, az öltözékhez illő színek igazán jó kiegészítői bármilyen outfitnek. A második helyen az alapozó áll, a legtöbben – 38 százalék – pedig a dögös szempillaspirált tartják elengedhetetlennek. Az biztos, hogy a dús pillákat kölcsönző spirál segítségével sikeresen el lehet terelni a figyelmet az arc kisebb hibáiról. Viszlát, álmos tekintet és sötét karikák.

Ma Magyarországon nem divat naturalistának lenni. A felmérésben részt vevő nőknek csupán 0,4 százaléka vallotta magát a természetesség hívének, a többi 99,6 százalék nem tűri meg magán a szőrt. Annak ellenére, hogy ma már számtalan szőrtelenítési technika közül válogathatunk, a nők negyede még mindig hajlandó szenvedni a tartósabb simaság érdekében, és borotva, vagy végleges szőrtelenítés helyett az epilátort választja. A tökéletes simaság azonban nem csak a szőrtelenségen múlik, a selymes bőr is nagyon fontos „csábító kellék" a nők változatos eszköztárában. A válaszadók 90 százaléka hetente többször is használ testápoló krémet, hogy bőrük mindig bársonyos és puha legyen.A népszerű női magazin felméréséből is látszik, hogy a magyar nők szeretnek a hétköznapokba egy kis színt csempészni, akár egy dögös rúzzsal, extrém szempillaspirállal vagy egy új illattal. A JOY Prix de Beauté versenyén pedig most a szakmai zsűri mellett az olvasók is letehetik voksukat, melyek a legkedveltebb szépségápolási termékek és márkák hazánkban. A szavazók 100.000 forint értékű szépségápolási ajándékcsomagot nyerhetnek.