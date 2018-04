5 érdekesség a japán gasztronómiáról

A japánok gyakran megisznak egy-egy italt munka után is, ekkor a kampai helyett az otsukaresamadesu kifejezést részesítik előnyben, ami minden kontextusban kicsit mást jelent. Ebben az esetben a kollégáik munkáját ismerik el, így erősítve a munkakapcsolatokat

A japánok precizitása és tökéletességre való törekvése a gasztronómiájukban is megmutatkozik. A Magyarországon élő és dolgozó Maki Stevenson séf, a tokiói útjáról nemrég hazatért Soós Bertalan fotós és a Japánt többször megjárt Jókuti András, a Világevő blog szerzője, osztotta meg a japán gasztronómiával kapcsolatos személyes tapasztalatait, élményeit. Ők egyúttal az Asahi Super Dry, Japán első számú sörének magyarországi márkanagykövetei.Mint a világon minden nemzetnek, így a japánnak is megvan a maga italkultúrája, amit érdemes ismernünk, ha meglátogatjuk az országot, vagy mi fogadunk vendégeket a szigetországból. Illetlenségnek számít például vendégségben magunknak italt tölteni, a házigazda teszi ezt meg vendégszeretete kifejezéseként. A gesztust ezután illik viszonozni. Összejöveteleken nem illik inni addig, amíg mindenki meg nem kapta a poharát, és el nem hangzik a „kampai", vagyis az „egészségünkre".– mesélte Maki Stevenson.A japán étkezési kultúrának is megvannak az egyedi szokásai: az étel például egy közös tányérra kerül, amiből az étkezés elején mindenki elveszi a maga adagját, utána pedig már nem is illik szedni. A japánok nem nézik jó szemmel, ha marad valami a tányérunkon, különösen, ha rizsről van szó.– számolt be személyes tapasztalatairól Soós Bertalan.A MAFF (Japán Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztériuma) 2015-ös adatai szerint a japánok évente 54,6 kilogramm rizst esznek fejenként.– mondta Maki Stevenson.Európában négy évszakot különböztetünk meg, ám Japánban több tucat, alapanyagokat is érintő szezon él a köztudatban. A japán szakácsok minden esetben az adott időszakra jellemző legkiválóbb hozzávalókat csempészik bele az ételekbe, és az elkészítésük, bemutatásuk is szerves része a kulináris élménynek.– mondta Jókuti András.Elsőre talán nem is gondolnánk, de Japán a világ élvonalába tartozik a sörfogyasztás tekintetében. Népszerűek a kézműves és az Asahi Super Dry-hoz hasonló lager típusú sörök is.– mondta Soós Bertalan.