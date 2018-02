5 év után új albummal jelentkezett a Franz Ferdinand

Az öt évvel ezelőtt megjelent Right Thoughts, Right Words, Right Action nagylemez után a mai napon új albummal jelentkezett a skót Franz Ferdinand zenekar. A 10 számos Always Ascending mát streamelhető Apple Musicon és Spotify-on is. A lemezt a londoni RAK Studiosban és a párizsi Motorbassben vették fel a francia Philippe Zdar (Phoenix, Beastie Boys) producerrel.01. Always Ascending02. Lazy Boy03. Paper Cages04. Finally05. The Academy Award06. Lois Lane07. Huck And Jim08. Glimpse Of Love09. Feel The Love Go10. Slow Don’t Kill Me SlowA zenekar hamarosan hosszú turnéra indul Európában és az Egyesült államokban, ide kattintva elérhető az összes koncert.