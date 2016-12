5 ok, ami miatt nem bírjuk a karácsonyt

Ahogy fogynak az ablakok az adventi naptáron, minket elkap az izgalom, hogy mikor leszünk túl a karácsonyon… Minden évben ugyanaz a menet: a szép díszek alatt végtelen viták, megállás nélkül szólnak az őrjítő karácsonyi zenék és még a macska is feldöntötte a karácsonyfát. Ismerős? Dőlj hátra a karosszékben egy bögre forralt borral: a CBS Reality most összegyűjtött nekünk 5 okot, amiért felnőttként már nem annyira békés a karácsony.Ha karácsony, akkor együtt a család, és velük együtt érkeznek a kínos kérdések. Bár egyszer-kétszer még beválik, hogy a válaszolás helyett teletömjük a szájunkat bejglivel, vagy hirtelen felpattanunk, mert sürgősen segíteni kell a szüleinknek felszeletelni a húst, vagy elcsitítani a hangoskodó unokaöcsit. A szemfüles nagymamáktól viszont nincs menekvés, előbb-utóbb túljárnak az eszünkön és felteszik a nagy kérdést: „Hogy lehet, hogy ennyi idősen mindig nincsen párod?" A legjobb, ha végighallgatjuk az összes jó tanácsot, különben még véletlenül beszerveznek egy randit a „nagyon jóképű fiúval" a harmadikról.

Minden családtagnak szent meggyőződése, hogy az ő általa készített halászlé/bejgli/töltött káposzta a legfinomabb – no és persze a tiszteletlenség jele, ha meg sem kóstoljuk. Ha pedig egyszer is leülünk az asztalhoz, egyből jön a repeta, hiszen nem ízlett eléggé, hogy nemkívánunk egy második adagot? Nincs mese: tegyük odébb a kondi bérletünket és engedjünk az ételek végtelen sorának – egyéb esetben csak bánkódni fogunk, hogy három hete kihagytuk azt a hamburgert a szigorú fogyókúránk miatt.Gyermekkorunkban azt hittük, hogy a fadíszítés jó móka – milyen naivak voltunk! Minden évben ugyan az a menet: miután felhelyezzük az égősort, kiderült, hogy a százból egyetlen egy darab izzó kivette a szabadságát karácsonyra. Persze egyből jön a vádaskodás, hiszen valaki elfelejtette ellenőrizni, majd több órás veszekedés után a végső elkeseredés, hogy vízkereszt előtt le kell bontani. Mire megtaláljuk az egyetlen kialudt égőt, és mindent visszahelyezünk rendre, nemcsak hogy beesteledik, de a fenyőfánk összes tüskéje a parkettán hever.Minden év decemberében, ahogy bekapcsoljuk a televíziót, elárasztanak minket a karácsonyi filmek. Évek óta tudjuk már, ki hogyan mentette meg az ünnepeket, a Mikulás-szakállas csodáktól már libabőrözik a hátunk, a betörőktől pedig már gondolatban is reszketünk. Ha meguntuk, hogy kívülről fújjuk a karácsonyi forgatókönyv minden egyes sorát, itt az ideje egy kis csatornaváltásra: a CBS Reality-n például ebben a hónapban is számtalan izgalmas sorozat és film közül válogathatunk, anélkül, hogy szó szerint tudnánk, mi történik a 23. percben.Minden évben elkapja a szívünket a nosztalgia, amikor először halljuk meg a Jingle Bells számot – októberben. Ahogy telnek a hónapok, egyre inkább kezdünk besokallni, hiszen minden plázában, boltban, folyosón, munkahelyen, mosdóban megállás nélkül valamelyik klasszikus karácsonyi sláger szól. Mire eljön a karácsony várva várt napja, mi sírva imádkozunk bármely 90-es évekbeli magyar slágerért.