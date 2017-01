5 ok, amiért kasszasiker a Széttörve

1.

Húszmillió dolláros első hétvégi bevételt jósoltak M. Night Shyamalan új filmjének, a Széttörve című pszichothriellernek, ehhez képest a duplája, negyvenmillió ömlött az észak-amerikai mozipénztárakba. (A magyar hétvégi eredmény csaknem 60 millió forint 41 ezer nézővel.)A Thewrap hirtelen összeszedte, mi lehet az 5 fő oka annak, hogy a Széttörve ekkora siker:A skót színész évek óta szupersztár az X-Men sorozatnak a Wantednek köszönhetően, de az ínyencek nem feledik, hogy egy sor szerzői filmben is látványosan bizonyította tehetségét (Vágy és vezeklés, Az utolsó skót király, Shameless – tévésorozat).Előfordul, hogy M. Night Shyamalan melléfog, de a Hatodik érzék, A sebezhetetlen, a Jelek és A falu után a közönség még mindig bízik abban, hogy lapul pár izgalmas dolog a tarsolyában. És tényleg.A filmet Donald Trump beiktatásának napján mutatták be, amikor az utcán tiltakozók és az eseményeket tévén követők estére már másfajta horrorra vágytak.Hetekig még a csapból is a Széttörve folyt, így mindenki tudomást szerzett róla, aki hajlandó 10-15 dollárt adni egy mozijegyért.A filmet a Blumhouse Productions gyártotta, amely izgalmas mozikat készít nagyon kevés pénzből. A horrorjaikkal nagyot kaszáltak (Sinister, Insidous, A bűn éjszakája), és jól bevált ötlet, hogy nagy neveket (Shyamalan, McAvoy) párosítanak össze, aztán egy-két külső meg belső díszletben forgatják le a filmet. A Széttörve mindössze 10 millió dollárba került, és most már biztos, hogy kilenc számjegyű nyereséget hoz.