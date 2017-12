5 tipp a stresszmentes karácsonyhoz

Lista, lista, lista



Az ajándékok beszerzése nem csak anyagi terhet jelent, sokszor valódi kihívás, ugyanis egyedi meglepetést kitalálni nem könnyű és hajlamosak vagyunk az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást. Ódivatúnak tűnhet, de a legegyszerűbb megoldás, ha ajándéklistát készítünk, melyben azt is pontosan megtervezzük, hogy mikor, melyik boltokat kell felkeresnünk, így semmi nem fog kimaradni. Plusz segítség lehet, ha az ajándékokat már a helyszínen becsomagoltatjuk, erre külön már nem lesz gondunk.



Rend a lelke mindennek



Mindenki szeretné, ha az otthona ragyogna, mire megérkeznek a vendégek, azonban az ünnepi sürgés-forgás közben ezt nem egyszerű kivitelezni. Sokan döntenek úgy, hogy már hetekkel karácsony előtt túlesnek a nagytakarításon, ez azonban a visszájára fordulhat, hiszen szentestére ismét ellepi a lakást a por, vagy épp a milliónyi tűlevél. A legideálisabb tehát az, ha a legnagyobb hajtást elkerülve, már a fa felállítása után végezzük el a végső simításokat.



Terülj-terülj asztalkám!



Talán a karácsony egyik legjobban várt pillanata – az ajándékbontás mellett – az, amikor előtérbe kerülnek az ünnepi falatok. A menü összeállításakor rengeteg szempontot kell figyelembe vennünk, egyaránt fontos a tradíció, a családi szokások és az, hogy minden vendég ízlésének megfeleljünk. Fontos, hogy a tartós alapanyagokat minél hamarabb beszerezzük, különben azon kapjuk magunkat, hogy az utolsó pillanatban a boltok üres polcai előtt ácsorgunk. A romlandó ételeket, így például a halakat azonban célszerű megrendelni az adott szaküzletben és közvetlenül az ünnep előtti nap átvenni.



Elengedhetetlen segítség



A konyhában a főzés mellett a legtöbb stresszt és bosszúságot a feltornyosuló mosatlan edények okozzák. Egyre csak nő a kupac, kiváltképp szenteste, amikor egyik fogást követi a másik és nincs elég időnk arra, hogy ezek között elmosogassunk. A vendégsereg távozásával könnyedén temérdek mosatlannal találhatjuk szemben magunkat. Nem kell csüggednünk, ha a legjobb és leghatékonyabb megoldást választjuk erre a problémára, a Somat Gold tabletta még az odaégett szennyeződések ellen is erőteljesen veszi fel a harcot.



A jól megérdemelt pihenés



A karácsonyi készülődés sokszor kaotikus, egyszerre több dologra kell koncentrálnunk, ha mindent tökéletesen szeretnénk csinálni. Fontos, hogy olykor megálljunk, hátradőljünk és élvezzük azt, amiről az ünnep igazán szól. Legyünk minél többet szeretteinkkel, iktassunk be egy téli sétát, kellemes zenét vagy egy szórakoztató, ünnepi filmet.