5 tipp a tűlevelek hasznosítására

Szórjon tűleveleket egy vödör vagy kád meleg vízhez, majd áztassa be fáradt lábait 10-15 percre. Természetes antibakteriális hatásának köszönhetően nemcsak csökkenti a kellemetlen szagokat, de segít megszabadulni azoktól a baktériumoktól is, amik a láb izzadásáért felelősek.A tűlevelek remek tüzelőanyagként is hasznosíthatóak, elég ha rétegesen elhelyezzük őket a gyújtós és a fa közé.Az egyik legkellemesebb felhasználási mód a "csináld magad" tasak. Ehhez elég mindössze egy apró vászontasakra, vagy pici zsákocskára van szükség, ami bármelyik kézműves boltban beszerezhető, vagy akár önállóan meg is varrható. Töltse meg őket tűlevelekkel, helyezze el őket a szekrényben vagy az autójában!Ahelyett, hogy kémiai tisztítószeret vásárolna egy boltban, elég ha tűleveleket kever össze ecettel, és hagyja állni pár jétig a keveréket. Használat előtt érdemes elolvasni a tisztítási útmutatót a bútorokon, de a tisztítószer remekül működik!Kutatók tanulmányozták, hogy mi a gyomok leghatékonyabb távoltartási módja – tesztelték a tengeri herkentyűk maradványait, trágyát, fűrészport és a tűleveleket, melyek közül ez utóbbi bizonyult a leghatékonyabbnak. Bátran használható az egész virágágyásban!