61 év után ismét Cannes-ban a Körhinta

Fábri Zoltán Körhinta című alkotása a maga korában is nagyon népszerű volt, ezért is volt rendkívül sérült a film eredeti negatívja - mondta a Filmarchívum restaurátora és egyben filmtörténész az M1 aktuális csatorna vasárnapi adásában.



Fazekas Eszter elmondta, hogy a Körhinta eredeti negatívjáról 140 kópiát készítettek korábban, ezáltal sérült a kameranegatív, számos kocka is hiányzott belőle. Ezt újította fel és digitalizálta a Magyar Nemzeti Filmalap igazgatóságaként működő Magyar Nemzeti Filmarchívum.



A munka január végén kezdődött el és szinte közvetlenül a májusi cannes-i filmfesztivál előtt fejeződött be - jegyezte meg a szakember.



A Körhinta nemzetközi sikere az 1956-os cannes-i filmfesztiválon indult, ahol Francois Truffaut még a Cahiers du Cinema ifjú filmkritikusaként ezt a filmet tartotta a nagydíjra érdemesnek, és Törőcsik Marinak adta volna a legjobb női alakítás díját - idézte fel Fazekas Eszter.



A filmet az idei 70. cannes-i filmfesztiválon újra műsorra tűzték a nagy klasszikusok felújított változatát bemutató programban, a Cannes Classics-ban.