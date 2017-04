62 országban nyitott az első helyen a The Chainsmokers lemeze

A The Chainsmokers debütáló albuma 62 országban, köztük az Egyesült Államokban, Kanadában, Brazíliában, Spanyolországban és Oroszországban nyitott az első helyen az iTunes-listán.



A közelmúltban a legjobb dance felvétel kategóriában a Don't Let Me Down című számért Grammy-díjjal jutalmazott amerikai dj-duó, Alex Pall és Drew Taggart április 7-én jelentette meg bemutatkozó lemezét Memories... Do Not Open címmel - közölte a Sony Music magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary csütörtökön az MTI-vel.



A Memories... Do Not Open című anyag 62 ország, többek között az Egyesült Államok, Ausztrália, Brazília, Kanada, Mexikó, Oroszország vagy Spanyolország iTunes listáján startolt az első helyen, további tizenhét országban (például az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Olaszországban) került be a Top 5-be.



A The Chainsmokers anyagán olyan slágerek szerepelnek, mint a Coldplay tagjaival közösen rögzített Something Just Like This vagy a Paris, amely eddig több mint 265 millió kattintást számlál a legnépszerűbb videomegosztó oldalon.



Alex Pall és Drew Taggart dj-producer duója tizenkét dalt rögzített a debütáló korongra. Olyan ismert előadók vettek részt a számok megírásában és feléneklésében, mint Emily Warren, Jhene Aiko, Louane, a Florida Georgia Line, valamint a már említett Coldplay.



A Memories... Do Not Open megjelenését negyvenállomásos észak-amerikai arénaturnén mutatja be a The Chainsmokers. Az estek felében dj-szettet, a második részben élőzenekaros koncertet láthat tőlük a közönség.