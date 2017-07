700 ezer euróval száll be a Google a robotújságírásba

Forrás: ethangilsdorf.com

A UK Press Association (PA) arra kapott 706 000 eurót, hogy harmincezer hírt írjon a mesterséges intelligencia, amit a helyi lapok átvehetnek - írja az ITcafé . A programnak leginkább majd a gazdasági gyorsjelentések területén vehetik hasznát a szoftvereknek a hírügynökségi munkában.A mesterséges intelligencia a "favágó" munka alól mentesíti az újságírókat, illetve olyan mennyiségű tartalmat állíthat elő, amit élőerővel nagyon drága, vagy egyenesen lehetetlen volna.

A PA az Egyesült Királyságban és Írországban árulja híreit, most pedig együttműködésbe kezdett az Urbs Media startupjával, ami adatközpontú fejlesztésekben utazik. Együtt az egyik legnagyobb ösztöndíjhoz jutottak a Google Digital News Initiative (DNI) pályázatán. A vállalt fejlesztést a Radar (Reporters And Data and Robots) jelenti, ezzel a tervek szerint havonta több ezer hír készül majd el.A Radar a bűnözés, egészségügy, foglalkoztatás kategóriákban ír majd elsősorban, feldolgozza a kormányzati szervek, helyi bíróságok és az egészségügyi szervezetek közleményeit. A kész anyagok között arra is lehetőséget biztosítanak majd, hogy a kiválasztott adathalmokból egyedi anyagokat rakjon össze a szoftver.A mesterséges intelligencia önállóan generál majd grafikákat, videó- és képi tartalmakat a hírek mellé, a pénz egy részét pedig arra használják fel, hogy a hírkeresők könnyebben és gyorsabban megtalálják az így készült tartalmakat.