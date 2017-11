7 tipp, hogyan őrizze meg bőre puhaságát télen is!

1.

2.

Télen a legfontosabb feladat bőrápolás terén a folyamatos hidratálás, melyet belsőleg megfelelő mennyiségű folyadékbevitellel, külsőleg pedig magasabb növényiolaj-tartalmú bőrápoló termékek használatával érhetünk el. Hagyatkozzunk a svéd termékfejlesztési tapasztalatra, és válasszunk autentikus márkát, amely szavatolja az időjárási viszontagságok ellenére is hatékony bőrápolást.Gondosan nézzük meg a termékek összetevőit, és olyanokat részesítsünk előnyben, amelyek kifejezetten a szárazság és az irritáció ellen védenek. Keressünk olyan ápolószereket, amelyekben jelen van a zab, a bodzavirág, a virágolaj, a kamillakivonat, ugyanakkor természetes vajat, glicerint és növényi zsiradékot, például napraforgóolajat is tartalmaznak.

3.

4.

5.

Télen fokozott figyelmet igényel a kezünk ápolása is. Válasszunk magas zsírtartalmú készítményeket, éjszakára kenjük be vele kezeinket, húzzunk rá egy cérnakesztyűt és hagyjuk, hogy teljesen beszívja bőrünk a hatóanyagokat. Ugyanezt a kényeztetést adhatjuk fáradt lábfejeinknek is.Ha nem öltözünk fel kellőképpen körültekintően és rétegesen, a fárasztó munkanap után hazaérve gyakran úgy érezzük magunkat, hogy átfagytunk. Másra sem vágyunk, minthogy beálljunk a zuhany alá és forró vízzel melegítsük át testrészeinket. Válasszunk ehhez felhő hatású szappanhabot, amely nemcsak segít visszaállítani bőrünk természetes kiegyensúlyozottságát, de bársonyos puhaságot hagyva maga után szabályosan úgy érezhetjük, hogy újjászülettünk.Ha a forró zuhany nem, a fürdőzés garantáltan téged is elcsábít. Annak érdekében, hogy ne mossuk le magunkról a bőr természetes zsírtartalmát, fürdővizünkbe mindenképpen csepegtessünk testápoló olajat, mely vékony filmréteggel vonja be bőrünket, miközben a vízben relaxálunk.

6.

7.

Télen sem szabad megfeledkeznünk a fényvédelemről, az UV-sugárzás ugyanis ilyenkor olyan intenzív is lehet, mint a nyár legforróbb napjain. Éppen ezért nagyon fontos, hogy magas faktorszámú, bőrtípusunknak megfelelő nappali arckrémet használjunk. A termékösszetevőknél keressük a B5 pro-vitamint és az UVA/UVB-szűrőket.A remek kozmetikai szerek és bőrtápláló termékek azonban mit sem érnek, ha nem védjük közvetlenül is a bőrünket a hidegtől. Húzzunk a kezünkre puha kesztyűt, nyakunkra kössünk divatos sálat és a fejünkről se hagyjuk le kedvenc meleg sapkánkat. Hazatérve pedig végezzük el bőrápolási rutinunkat, kortyoljunk el egy bögre forró teát és az ablakon kinézve gyönyörködjünk a hóesésben!