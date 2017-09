7 titok, amit szex után megosztanak a nők a barátnőikkel

Mi az, amit a nők szex közben mentálisan feljegyeznek, hogy később kitárgyalhassák barátaikkal?

Victoria Milan kutatást folytatott saját felhasználói között, huszonegy ország és 8407 nő bevonásával, amely egy kérdésre összpontosult:Férfiak, figyelem! Az alább felsoroltbiztosan felmerül minden alkalommal, miután ágyba vittek egy hölgyet…előkelő helyen szerepel a belga, finn és norvég nők beszélgetéseiben. Az “idő" mint tényező, minden szempontból fontos a nőknek - biztos, hogy partnerük éles szemmel fogja követni, mennyi időbe telik, hogy elcsábítsák, hazavigyék őket, majd végül, hogy hány percet, órát, napot töltenek együtt az ágyban. Mennyi időt töltött el az úriember az előjátékkal, és ha esetleg több, mint egy alkalommal szexeltek, mennyi időbe került, míg újra készen állt…?is fontos téma, de a kevésbé-megáldottak fellélegezhetnek: nem ez a legmeghatározóbb tényező, ami alapján a gyengébbik nem képviselői értékelik a teljesítményüket. A pénisz mérete az első, amit az ír, lengyel és dél-afrikai nők megkérdeznek egy csevej alkalmával. Amennyiben a méret nem volt éppenséggel ideális, akkor azt, hogyan próbálták kompenzálni a hiányosságot.Lényeges beszédtéma továbbá aaz Egyesült Államok, Ausztrália és Dánia női között - ők meg fogják jegyezni, hogy egy férfi borotvált, fazonra igazított, gyantázott vagy teljes természetességében pompázik a feje tetejétől a lábujja hegyéig. Az, hogy hogyan néznek ki a dolgok odalent, mindenkinek a személyes preferenciájától függ, de a hölgyek megosztottak velünk egy érdekességet: amit másokon elvársz, azt várják el tőled is.A spanyol, francia és Egyesült Királyságbeli nők szerint, szintén jelentősek - de mi a helyzet azokkal az elsuttogott szavakkal, amik már a lepedő között hangzanak el? Hogy viselkedett a férfi: parancsolóan, esetleg kedvesen? Szerelmet vallott az első 5 percben? Teljes csönd volt, vagy netalán ideges párbeszéd? Mindez részét képezi majd az “összesített értékelésnek" - és meg lesz osztva egy csapat barátnővel az aktus után.minden nő számára fontos faktorok, de a svájci, osztrák és svéd nőknél elsőként szerepel a listán. Dohányos volt az úriember? Ivott valami “erőset"? Megmosta a fogát mielőtt ágyba csalt? A bőre inkább sós, édes, vagy egyszerűen izzadság ízű volt…? Megtette a kellő lépéseket annak érdekében, hogy kellően tiszta legyen, és készen álljon az estére, vagy csak feltételezte hogy a nő úgyis “lemegy rajta" akkor is, ha egyenesen a munkából érkezett a randevúra? Minden, előbb említett részlet számításba van véve - és az urak, amennyiben szeretnék hogy partnerük nagylelkű legyen az ágyban, azt ajánljuk, vegyenek egy zuhanyt!, és a vágya, hogy megszerezze a nőt “itt és most" feltétlenül a legfontosabb téma a holland, új-zélandi és magyar nők számára, de természetesen a férfiaknak biztosnak kell lenniük hogy a társuk nyitott az éttermi mosdóban zajló vagy a hazafelé tartó séta közbeni spontán románc ötletére. Néha a tény, hogy a folyosón kezdődött és a konyha padlón végződött az együttlét, éppen elég.különösen fontos téma a német, olasz és cseh nők körében, akik elbűvölten figyelik, és emlékükbe vésik milyen “kemény", és milyen sokáig marad talpon a férfi. Akármennyire is kielégítetlenül maradnak, amikor egy pasi nem képes teljesíteni, mert sokat ivott, vagy mert ideges, a hölgyek nem biztos, hogy feldúltak lesznek, mert tudják, hogy egy csodás téma lesz másnap a csajokkal.Sigurd Vedal, az oldal alapítója és elnök-vezérigazgatója azt mondta, a reggeli, eseménydús éjszaka utáni beszélgetések nagyszerű alkalmat jelentenek a versenyszellemű nőknek, hogy bizonyítsák szexuális életük pikánsságát.

A nők szeretik megosztani egymással szexuális életük intim részleteit, mivel általuk megmutathatják, képesek elcsábítani egy jóképű férfit, aki a hálószobán belül és kívül is gondoskodik róluk. Azt is tudjuk, hogy ha a pasi jól szerepel, az információ csak a legközelebbi barátokhoz jut el. Ennek oka egyszerű: a hölgyek így próbálják elkerülni, hogy a versenyképes nők megpróbálják lecsapni hódolójukat a kezükről. Ezek a párbeszédek nagyon nyitottak - a nők szeretik megosztani legközelebbi barátaikkal a jót, rosszat, a kiemelkedően jót, szörnyűt, mindent. A nap végén az számít, hogy tudjanak egy jót nevetni akkor is, ha nem minden a terv szerint alakul a hálószobában

A kutatási minta anyagát 21 különböző országból nyerték: Svédország, Ausztrália, Új-Zéland, Ausztria, Dánia, Belgium, Finnország, Spanyolország, Norvégia, Lengyelország, Franciország, Olaszország, Magyarország, Egyesült Államok, Hollandia, Németország, Egyesült Királyság, Írország, Csehország, Svájc és Dél-Afrika.

- nyilatkozta Vedal.