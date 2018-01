81,6 millióból készülhetnek magyar ismeretterjesztő filmek

A testület a Magyar Média Mecenatúra programban tíz filmterv számára 81,6 millió forintot meghaladó összeget ítélt oda az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására kiírt Kollányi Ágoston-pályázat 2017-es harmadik fordulójában.



Film készül az orrszarvúak megmentésére és művészeti megörökítésükre irányuló magyar törekvésekről. Forgatnak Rockenbauer Pál természetjárást, honismeretet népszerűsítő televíziósról, ifjabb Horthy Miklós kalandos, változatos életútjáról, valamint Hajdú Károlyról, a magyar repülőgép-restaurálás megteremtőjéről. A napállatkák, a telepes csillósok és az ostorosok mikroszkopikus világáról, vagyis az egysejtű parányokról is készül alkotás. A Kárpát-medence vulkáni eredetű geológiai képződményeivel és legendás magyar kaszkadőrökkel is megismerkedhetnek majd a nézők.



Ismeretterjesztő mozgókép készül a Magyar Plakát Társaságról, egy másik alkotásban pedig bemutatják az 1976-ban New Yorkban alapított Magyar Emberi Jogok Alapítvány történetét, különös tekintettel a Ceausescu-rezsim utolsó évtizedére - sorolták.



A tíz kedvezményezettnek nyilvánított alkotás között egy határon túli díjazott munkája is szerepel, ő a tiszta erkölcsű és imádságos Mária-lányok történetéről és különleges ruházatuk elkészítéséről forgat filmet.



A médiatanács arról is döntött, hogy részt vesz az V. Savaria Filmszemlén, és összesen 2 millió forinttal támogatja a dokumentumfilm, a kisjátékfilm, a filmetűd, illetve a határon túli magyar alkotók elnevezésű kategóriák dobogós helyezettjeit. A szervezők március 25-éig várják a pályaműveket, a szemlére pedig május 23. és 25. között kerül sor Szombathelyen.