82 éves és még mindig pornózik!

A férfi 2004-ben debütált a felnőttfilmek világában és azóta is évente 60-at készít - írja a borsonline.hu “Sokan kérdezik, hogy mit csinálok, hogy bírom a tempót, de mindig elmondom, semmi különös nincs az életmódomban. Egészségesen eszem, és minden nap egy tojást is elfogyasztok. A kedvencem egy tál rizs, a tetején nyers tojással" - mesélte az egyébként nyugdíjas férfi.A pornósztár fontosnak tartotta kiemelni, hogy minden forgatás előtt beszél a színésznőkkel és a ma már ódivatúnak tűnő dologgal veszi le a nőket a lábukról. “Mindig elmondom nekik, hogy melyik testrészüket tartom csodálatosnak" - majd hozzátette, beszélget is nőkkel, mert így sokkal könnyebben meg tudja őket kívánni.