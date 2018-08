8 hiba, amit a párkapcsolata első hónapjában elkövethet

Minden párkapcsolatban általában a kezdeti szakasz a legizgalmasabb időszak. Az első hónapban érzett heves érzelmek miatt hajlamosak vagyunk elhamarkodni dolgokat és olyan hibákat elkövetni, amelyeket később megbánunk. A VagyokNeked.hu társkereső oldal szakértői az alábbiakban feltárják azt a leggyakoribb nyolc hibát, melyeket a párkapcsolat első hónapjában mindenképpen el kell kerülni annak érdekében, hogy nagyobb esély legyen egy tartós és kiegyensúlyozott párkapcsolat kialakítására.



1. Közös jövőt tervezgetni

A párkapcsolatuk első hónapját vegyék könnyedebbre és igyekezzenek minél jobban megismerni egymást. Ne siessenek a jövőjük megtervezésével, inkább várják meg, míg a kapcsolatuk komolyabb szakaszba kerül, amikor már biztosak lesznek abban, hogy hosszú távon is együtt szeretnének maradni.



2. Szerelmet vallani

Várjon még kimondani a másiknak, hogy szereti, még akkor is, ha úgy érzi! Az első néhány hét még nagyon törékeny és az érzelmek sem egyszerre alakulnak ki mindkét félben. Ha elhamarkodja, többet árthat vele, mint gondolja.



3. Esküvőt szóbahozni

Ennek aztán végképp semmi értelme az első hónapban, inkább komolytalanná válhat, főleg ha később visszagondol rá. Néhány hónap múlva már szóba hozható, egyébként őrültség az elején arról mesélni a másiknak, hogy hogyan képzeli el az esküvőt. Vannak, akiket garantáltan elriaszt a téma.



4. Bemutatni a családnak

A barátokkal vagy akár a testvérekkel való kiruccanás még elfogadható a párkapcsolat első hónapjában, azonban egy családi összejövetelre már nem tanácsos meghívni újdonsült párját. Mielőtt bemutatná a szülőknek és családtagoknak, előbb várjon, míg kellőképpen megismeri őt és megbizonyosodik arról is, hogy ő az, aki igazán illik magához.



5. Közös dolgokat vásárolni

Semmi olyan dolgot ne vásároljon, amit közös "tulajdonnak" szán (se kiskutyát, se növényt, semmit). Ez a kapcsolat elején már egy komoly elköteleződést feltételez, amit nem mindenki tud helyén kezelni. Óvja meg a másikat attól, hogy valamivel magához akarja kötni. Azzal, hogy már az első hónapban közös dolgokat vásárolnak, elkötelezik egymásnak magukat anélkül, hogy tudnák és biztosak lennének abban, hogy a kapcsolatuk hosszú távon is működőképes lesz.



6. Exekről beszélni

Valaki nem tudja megállni, hogy már az első vagy második randin az exeivel kapcsolatos történeteket meséljen. Ön ne csinálja! Később úgyis szóba kerül a téma, hiszen ez valahol normális, de az elején még inkább taszító, mint vonzó az exeket felhozni a beszélgetésben. Ráadásul az elején úgyis az a lényeg, hogy Önt ismerje meg minél jobban, nem pedig az exedét. Ráadásul ezzel csak azt üzeni, hogy nincs még túl az előzőn, ha mindig róla beszél…



7. Lakáskulcsot adni

A lakáskulcs már elég erős összetartozást feltételez, ami nyilván az első hónap során nem alakulhat még ki, egyszerűen kevés rá az idő, hogy jól megismerje a másikat. Lakáskulcsot csak akkor szokás adni, ha már komolyan tervezik a közös jövőt, addig tartsák tiszteletben egymás szabadságát.



8. Bemenni a munkahelyére

A munkahely hasonlóan személyes és intim környezet, mint valakinek a lakása. Ne akarjon már az elején a munkahelyére bejárni (később sem biztos, hogy jó ötlet). Várjon még vele, amíg jobban megismerik egymást és ha nagyon kíváncsi, hogy hol dolgozik, csak utána látogassa meg a munkahelyén. Persze csak akkor, ha nem látja rajta, hogy feszélyezné az ötlet.