8 millióért pereskedik egy bevásárlóközponttal Zalatnay Sarolta

Hat bordáját törte Zalatnay Sarolta az ősszel, amikor elesett egy áruház lépcsőjén. Ma is megszenvedi a balesetet, de az áruház nem fizet. Jön a per! - írja a Bors.Zalatnay Sarolta tavaly esett le az érdi Stop Shop lépcsőjén. Hat bordája is eltörött, emiatt rengeteg fellépési lehetőségtől esett el az énekesnő. Ez az oka, hogy most több millió forintot követel a bevásárlóközponttól.

Az elején peren kívül szerettünk volna megállapodni az áruházzal. Tavaly december óta leveleztünk a bevásárlóközpont jogi képviselőjével, de csak most kaptam meg a tényleges vá­laszt tőlük: nem akarnak megegyezni, mert úgy érzik, hogy nem hibásak az ügyfelem balesetében

– kezdte Cini jogi képviselője, dr. Lichy József - írják.

Egy lépcsőn lévő ragacsba lépett Zalatnay Sarolta, amibe aztán beleragadt a lába, megakadt, és hatalmasat zuhant. Az, hogy ki öntötte ki oda az anyagot, nem tudni, de az üzlet feladata lett volna azt eltüntetni. Tíz napon keresztül volt kórházban az énekesnő, s hosszú ideig otthon kellett feküdnie. Ekkor több fellépésétől is elesett, s borzasztó fájdalmai voltak. Ha jól tudom, még az embólia veszélye is kialakult Cininél… A kórház egyébként a nyolc napon túl gyógyuló sérülés ellenére nem tett feljelentést, de ezek után bízom benne, hogy az egészségügyi intézmény is megteszi a szükséges lépéseket. Mi az elején négymillió forintot követeltünk a Stop Shoptól, de mivel most már perre visszük az ügyet, a dupláját fogjuk kérni

– árulta el az ügyvéd.

Biztos vagyok benne, hogy ha ez Amerikában történik, akkor örülne a cég, hogy peren kívül megegyezhet a sértettel. Hosszú időre munkaképtelenné váltam, maradandó károsodást is szenvedtem. A mai napig hetente kétszer járok orvoshoz, mert a baleset óta hamar elfáradok és nehezen kapok levegőt. Ráadásul rengeteg pénztől elestem. Ott vannak a fellépéseim, de olyan tervem is volt, hogy a jubileumi koncertjeimre egy 24 dalból álló lemezt adok ki. Dalonként minimum százezer forint lett volna ebből a jutalékom, de erről is le kellett mondanom

– kesergett Cini, akinek az anyagi káráról a zenei kiadója is beszámolt.A lap szerette volna megszólaltatni a korrektség jegyében a másik felet is, a Stop Shop illetékese azonban nem szeretett volna hozzáfűzni semmit a fejleményekhez.