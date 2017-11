91 országban mutatják be a Testről és lélekről című filmet

Eddig 91 ország vásárolta meg Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmjét, a Testről és lélekről című alkotást, amely az Egyesült Államokban is nagy sikerrel mutatkozott be - közölte a produkció.



Eddig 91 ország vásárolta meg a díjnyertes filmet, melyre a hazai mozikban eddig közel 90 ezren váltottak jegyet - olvasható az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben.



Mint írják, Enyedi díjnyertes alkotását a 17. Magyar Filmfesztiválon is hangos siker övezte és nagy sikerrel mutatkozott be az Egyesült Államokban is. A film az 50. AFI Fest (Amerikai Filmintézet fesztiválja) meghívására mutatkozhatott be az amerikai közönség előtt. November 12-én és 15-én két teltházas vetítésen mutattták be Los Angelesben, a Hollywood Boulevardon található Graumanís Chinese Theatre-ben.



Mint írják, ezt követően Los Angelesben, a Magyar Fesztiválon is nagy siker fogadta a filmet. Végül a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete (HFPA), a Golden Globe- és az Oscar-szavazók számára is megtartották az első hivatalos vetítést, ahol szintén kedvező fogadtatásban részesült Enyedi Ildikó munkája.



A Testről és lélekről című film februárban elnyerte a Berlinale fődíját, az Arany Medvét, a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) rangos díját, az ökumenikus zsűri díját és a Berliner Morgenpost című lap olvasói zsűrijének díját is. Júniusban - első magyar filmként - elhozta a Sydneyi Filmfesztivál fődíját.



A Filmalap támogatásával készült film versenyben van négy kategóriában az Európai Filmdíjakért, a Golden Globe-díjért a legjobb idegennyelvű film kategóriában, valamint Magyarország hivatalos nevezettjeként az Oscar-díjért is a legjobb idegennyelvű filmek mezőnyében.