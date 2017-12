9 nap alatt forgatták újra Kevin Spacey kivágott jeleneteit

Ridley Scott kilenc nap alatt forgatta újra Christopher Plummerrel A világ összes pénze című filmje kivágott jeleneteit, amelyekben korábban a szexuális zaklatási botrányba keveredett Kevin Spacey szerepelt.



Az észak-amerikai mozikba december 25-én kerülő film rendezője a produkció hétfői bemutatóján elmondta: októberre már dobozban volt a film, amelyben Spacey egy fontos szerepet játszott, a dúsgazdag olajmágnás, J. Paul Gettyt, akinek elrabolják a 16 éves unokáját. Mikor a Spacey elleni szexuális zaklatási vádak felmerültek, nagyon gyorsan kellett reagálnia: Scott pár nap leforgása alatt megszervezte a jelenetek újraforgatását.



A film női főszereplője, Michelle Williams és Mark Wahlberg is azonnal beleegyezett, hogy a Spacey helyére beugró Christopher Plummerrel ismét felvegyék a közös jeleneteket.



Plummer elismerte: nagyon izgatottá tette, hogy Scott-tal dolgozhat, és amint elolvasta a forgatókönyvet, azonnal elvállalta a szerepet. Az újraforgatás kilenc napig tartott.



Wahlberg hangsúlyozta: mindannyiuk számára az volt a legfontosabb, hogy a Spacey-ügyben nyilvánosság elé állt áldozatok érzéseire tekintettel legyenek. Mint mondta, nem ritka, hogy egy film egyes részeit újraforgatják, vele is történt már ilyesmi, de ez most Scott döntése volt, és mindenki támogatta az elhatározását.



Scott mindent elkövetett, hogy a produkció az eredetileg kitűzött időre a mozikba kerüljön, már csak azért is, mert januárban érkezik a filmszínházakba Danny Boyle Trust című munkája, amely ugyancsak a Getty-emberrablást dolgozza fel.



A rendező a bemutatón határozottan leszögezte: a korábban Spaceyvel leforgatott jeleneteket a rendezői változatban sem tartják meg, a film csak Plummerrel látható majd. Scott megjegyezte: azóta nem hallott Spacey felől, amióta botránya miatt eltűnt a nyilvánosság elől.



"Nem tudom hol van. A föld alá bújt" - mondta és hozzáfűzte, hogy azért jó lett volna, ha a színész vagy akár csak egy megbízottja felhívja. "Most már túl késő" - mondta.



A filmet január 25-től vetítik a magyar mozikban.