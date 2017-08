"Csak egy felvétel lesz" - a hollywoodi filmesek is a napfogyatkozásra készülnek

A hollywoodi filmesek, tévések, producerek sem akarják kihagyni a páratlan lehetőséget, hogy időben felvehessék az augusztus 21-i teljes napfogyatkozást.



A filmesek igyekeznek minél jobb helyet találni abban a száz kilométer széles zónában, ahol két perc negyven másodpercig látható majd, ahogy a Hold teljesen kitakarja a Napot.



A forgatócsoportok már próbálnak, nehogy lemaradjanak a rövid eseményről. "Csak egy felvétel lesz" - mondta Alvin Case, aki hat percet akar rögzíteni Nebraska nyugati részén az In the Moon's Shadow (A Hold árnyékában) című független filmjéhez.



A napfogyatkozást csak Nebraskában még legalább egy játékfilmes stáb és két autós reklámot forgató csoport is fel akarja venni - mondta el Laurie Richards, az állam filmes hivatalának illetékese.



Napfogyatkozások korábban is szerepeltek hollywoodi filmekben, köztük a 2001: Űrodüsszeia című produkcióban. Többnyire a látványeffektusokért felelős szakemberek hozták létre őket, de akadtak kivételek is, 1961-ben az Anthony Quinnel forgatott Barabás című filmhez egy valódi napfogyatkozásról készült felvételt használtak abban a jelenetben, amelyben Krisztus látható a keresztfán.



Számos stáb kért forgatási engedélyt Oregonban és Wyomingban is a helyi filmes hatóságok szerint. Oregonban a hetekkel korábban kiadott engedélyek érvényesek, de azokat a stábokat, amelyek az utolsó pillanatban kértek engedélyt, már elutasították, mert az állam a hétfői természeti jelenség miatt hatalmas turistaáradatra készül.



A kilencvenkilenc éve nem látott teljes napfogyatkozás alatt az Egyesült Államokban a nyugati parttól a keleti partig, egy az egész országot átszelő sávban látható lesz, ahogy a Hold teljesen kitakarja a Napot.

Legutóbb 1979-ben volt olyan teljes napfogyatkozás, amely a kontinentális Egyesült Államok egyes részeiről látható volt, a mostanihoz hasonló esemény azonban utoljára 1918-ban következett be.



Kedvező időjárás esetén augusztus 21-én Oregontól Dél-Karolináig 14 államban lesz megfigyelhető a teljes napfogyatkozás délelőtt 10 óra 16 perc és délután 2 óra 48 perc között.