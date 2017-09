Jövő tavasszal nyílik meg a közönség előtt a világon a legnagyobb hurkon áthaladó hullámvasút a Chicago közelében fekvő Gurnee élményparkjában.



A Six Flags Great America élménypark csütörtökön jelentette be, hogy az új hullámvasút, amely még nem kapott nevet, előre és hátra is halad majd a hatalmas hurkon át, és az utasok egy ideig fejjel lefelé is függnek majd a szerelvénnyel.



Hank Salemi, a park elnöke szerint "ilyen élményben sehol máshol a világon nem lehet része a vendégeknek". Mint mondta: az új hullámvasút a park legintenzívebb attrakcióinak egyike lesz, amikor 2018 tavaszán átadják.