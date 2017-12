A Barátok közt ügyvédnője, Varga Iza nevelőszülő lett az SOS Gyermekfaluban

Már talán sokan elfelejtették, hogy a Barátok Közt népszerű ügyvédnője maga is állami gondozott volt. Most az őt alakító Varga Iza állt be egy napra tiszteletbeli nevelőszülőnek az SOS Gyermekfalvakhoz. Az SOS kampánya a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekre hívja fel a figyelmet, és megmutatja, milyen egy nevelőszülői család belülről. Korábban Harsányi Levente Orosházán és Sebestyén Balázs Kecskeméten költözött be egy-egy nevelőszülői családba.



Varga Iza szerdán egy napra beköltözött egy nevelőszülői családba a kőszegi SOS gyermekfaluba. Az 56 éves Balog Margit 5 kamaszt és 2 kicsit terelget nap mint nap. 16 éve nevelőszülő az SOS-ben. Mi a közös Varga Izában és Margitban? Például mindketten kamasz-problémákkal küzdenek nap mint nap.



– Egy kis- és egy nagykamasszal nem egyszerű az élet... Azt szoktam mondani, hogy régebben a családi harmóniát években, mostanság viszont inkább percekben mérjük. De félre a tréfát: mérhetetlenül örülök és büszke vagyok rá, hogy ilyen erős és határozott lányaim vannak. A kamaszkor a határok feszegetéséről szól – mesélte Iza, aki szerint Margit nagyon jól érti a tinik világát. – Egész nap próbáltam ellesni tőle a tudományát, hátha haza tudok csempészni belőle valamit.



Az SOS Gyermekfalvakban 400 gyermek él nevelőszülői családokban. Olyan gyerekek, akiket ki kellett emelni vérszerinti családjukból többnyire bántalmazás, elhanyagolás, a szülők szenvedélybetegsége vagy halála miatt. Nevelőszülők, pszichológusok és fejlesztő pedagógusok dolgoznak azon, hogy a gyerekek új esélyt kapjanak és kihozhassák magukból a maximumot.



Varga Iza 22 évesen már betekinthetett ezekbe a nehéz sorsokba.



– Amikor a kecskeméti Színházban játszottam, jótékonysági koncertet tartottunk, pénzt és játékokat gyűjtöttünk az ottani csecsemőotthon lakóinak. Amikor elmentünk átadni az ajándékokat, egy 3 év körüli kislány rögtön belecsimpaszkodott a szoknyámba, nem tágított mellőlem, majd az ölembe ült, és hozzám bújva csacsogott. Furcsállottam a nevelők döbbent tekintetét, nem értettem, miért néznek elkerekedett szemmel. Kiderült, hogy a kicsi egy éves kora óta van náluk, de még sohasem szólalt meg. Velem pedig úgy beszélgetett, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Megnéztük az egészen pici babákat is, épp aznap hoztak egy csecsemőt is közvetlenül a kórházból, egy csodálatos, sűrű, fekete hajú, süni-frizurás kisbabát. Nagyon megrázó volt belegondolni, hogy lemondtak róla.



Magyarországon 23 ezer gyermek él állami gondoskodásban. Az SOS Gyermekfalvakban Orosházán, Kecskeméten és Kőszegen adnak biztonságos otthont nevelőszülői családokban a vér szerinti szülők nélkül maradt gyerekeknek. Az SOS-ben lehetőség van arra is, hogy a testvérek együtt nőhessenek fel, hiszen sokszor ez az egyetlen megmaradó családi kapcsolatuk, ami segít átvészelni a szülők elvesztését.



– Ebből a rendszerből háromféle módon lehet kikerülni. Vagy rendbe jönnek a szülők körülményei, és a gyerek haza kerülhet, ami ritkán fordul elő, vagy örökbe fogadják a gyereket, vagy felnőttkoráig gyermekvédelmi gondoskodásban él. Sajnos Magyarországon az utóbbira csak a legkisebb gyerekeknek van esélyük, 3 évesnél nagyobbat ritkán vesznek magukhoz a családok. Így a hozzánk kerülő gyerekek jelentős része nálunk marad felnőtt koráig. Mi nem mondunk le egy gyerekről sem, új családot adunk nekik – mondja Romet-Balla Ágnes, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs igazgatója.