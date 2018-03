A Beatrice összes kedvence fellép a zenekar életműkoncertjén

A Beatrice összes kedvence, köztük Pásztor Anna, Varga Miklós és Mező Mihály is fellépnek a zenekar életműkoncertjén április 7-én a Papp László Budapest Sportarénában - mondta el Nagy Feró, a Beatrice frontember az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



A zenekar fennállásnak negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett koncert négy nagy részből fog állni. Régi, de ismert dalokkal kezdenek, majd a Bikini korai számai után lépnek fel a vendégelőadók, ezt követően a legnagyobb Beatrice slágerekkel zárják a koncertet - tette hozzá az énekes.



"Csodálatos érzés, amikor három generáció tombol a színpad előtt" - mondta el az énekes, aki ezért is várja már nagyon a koncertet.



A Beatrice 1969-ben Csuka Mónika vezetésével alakult meg, a zenekarhoz Nagy Feró 1971-ben csatlakozott. A diszkós, funkos időszak után a "Rice" ma ismert rockos, punkos, sanzonos zenéje és arculata 1978-ban alakult ki, akkor lett Nagy Feró "a nemzet csótánya".



Az akkori felállásból Miklóska Lajos (basszusgitár), Gidófalvy Attila (billentyűs hangszerek) és Donászy Tibor (dob, ütőhangszerek) a múltidézésre április 7-én az Aréna színpadára is fellép.



A Beatrice még sohasem játszott a Sportarénában, a hely elődjében, a Budapest Sportcsarnokban is csak egyszer, 1991-ben.