A botrány miatt mégsem hozzák előbbre Kevin Spacey új filmjének világpremierjét

A világ összes pénze című mozi az Amerikai Filmintézet (AFI) szokásos évi Los Angeles-i filmfesztiválján debütált volna november 16-án. A Ridley Scott rendezte film a 16 éves John Paul Getty III. 1973-as elrablásának történetét mutatja be és a fiú anyjának kétségbeesett próbálkozását, hogy rábírja a gyermek milliárdos nagyapját, Jean Paul Gettyt (Spacey) a váltságdíj kifizetésére.



A Sonyhoz tartozó TriStar Pictures közleménye szerint a film egyik színészét övező vádak miatt és az érintettek iránti tiszteletből a cég úgy döntött, hogy lefújja a film bemutatóját. Ugyanakkor hozzátették, hogy a mozi a terveknek megfelelően, december 22-én kerül a mozikba az Egyesült Államokban.



Az Amerikai Filmintézet közleményében támogatta a Sony döntését.



A Netflix internetes műsorszolgáltató múlt pénteken bejelentette, hogy nem szerepelteti többé Kevin Spacey-t a Kártyavár című népszerű sorozatban és megszüntet mindennemű kapcsolatot az Oscar-díjas színésszel a szexuális zaklatási botrány nyomán.



A Kártyavár stábjának nyolc jelenlegi és korábbi tagja állt elő azzal, hogy Spacey részéről "ragadozó" viselkedést tapasztaltak, egy színész szexuális támadással vádolta meg őt. Egy brit és egy mexikói színész korábban szintén megvádolta szexuális zaklatással Spaceyt, aki október végén jelentette be, hogy bár korábban nőkkel is voltak kapcsolatai, ezentúl meleg férfiként éli életét.