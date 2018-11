A bresti rövidfilmfesztiválon egyből három díjat zsebelt be Deák Kristóf kisfilmje, a Legjobb Játék

˝Amikor a bennünk lévő oroszlán ki akar törni˝ - tabu témákat feszeget a THA SHUDRAS legújabb videoklipje

Ma debütált a közönség előtt a THA SHUDRAS legújabb dala, amelyhez videoklip is készült. A Play my game hétköznapi emberek olyan hétköznapi problémáit mutatja be, amelyek még mindig tabunak számítanak. Trap kapitányék szeretnék felhívni a szorongásban szenvedők figyelmét: nincsenek egyedül!