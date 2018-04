A brit monarchiát egykor súlyos válságba sodró románc emléktárgyaiból rendeznek aukciót

A 210 tárgyból álló magángyűjtemény, amelyet a Windsori Hercegnő Múzeumként ismernek, egy baltimore-i ház földszintjét foglalja el, nem messze Simpson egykori gyermekkori otthonainak egyikétől.



A kollekcióban koronázási szuvenírek, magazinborítók és replika ékszerek sorakoznak, valamint olyan újságkivágások, amelyek VIII. Eduárd brit uralkodó 1936-os döntéséről számolnak be, amely szerint lemond a trónról, hogy feleségül vehesse Simpsont.



Az eBay-en meghirdetett aukció május 9-én kezdődik és május 19-én ér véget, amikor Meghan Markle elvált amerikai színésznő és Harry herceg összeházasodnak Nagy-Britanniában. A gyűjteményt személyesen is megnézhetik az érdeklődők május 6-án és 13-án, valamint egy "hercegnői" villásreggeli elfogyasztására is lehetőségük lesz.



"Arra gondoltunk, hogy a királyi esküvő tökéletes időzítés lesz" - mondta Philip Baty, hozzátéve, hogy férjével úgy döntöttek, megválnak a pazar kollekció egy részétől és kellemesebb éghajlatra költöznek.



A ma már nyugdíjas Baty több mint 20 évvel ezelőtt kezdte építeni gyűjteményét, miután teljesen magával ragadta Simpson fényűző életmódja. A férfi nem bocsátkozott becslésekbe azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt hozhat a májusi aukció.



"Az összes nevesebb ékszerüzlet, beleértve a Cartier-t is, mind gyönyörű dolgokat készített számára. Akkoriban úgy tartották, hogy az ékszerei vetekedtek Erzsébet brit királyné magán ékszergyűjteményének darabjaival" - mondta Baty.



VIII. Eduárd 1936-ban lépett a brit trónra, ám hivatalát a Simpsonnal kötött házassága miatt szűk egy év után kénytelen volt elhagyni. A botrány annak idején mélyen megrázta a brit uralkodócsaládot. A pár windsori hercegként és hercegnéként élt tovább. Elhagyták Nagy-Britanniát és Franciaországban telepedtek le. Ott éltek egészen halálukig, a windsori herceg 1972-ben, Simpson 1986-ban halt meg.