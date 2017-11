A brit tudósoknak hála, megint egy fontos ismerettel lettünk gazdagabbak

Arra voltunk kíváncsiak, meg tudjuk-e tanítani a juhoknak, hogy fotóról ismerjenek fel egy arcot, vagyis képesek-e kétdimenziós tárgy alapján egy embert felismerni

A juhok képesek felismerni az emberi arcot fotó alapján is egy új brit kutatás szerint - számolt be róla a BBC hírportálja.A Cambridge-i Egyetem kutatói meg tudták tanítani a juhokat arra, hogy azonosítsák Barack Obama volt amerikai elnök, Jake Gyllenhaal és Emma Watson színészek, valamint Fiona Bruce BBC-hírolvasó portréját.A kutatók szerint ez azt mutatja, hogy a juhok arcfelismerő képessége a főemlősökéhez hasonló - olvasható a Open Biology című szaklap számában.Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a juhok képesek más, már megismert juhokat és a velük foglalkozó embert azonosítani.- mondta Jenny Morton, a tanulmány vezető szerzője.Nyolc nőstény walesi hegyi juhot (Ovis aries) tanítottak meg arra, hogy a négy ismert ember fotóját megkülönböztessék olyan fotóktól, amelyeket korábban nem láttak. A tanításhoz és a feladatokhoz jutalomfalatokat használtak.Miután megismertették őket a négy hírességgel, új feladat elé állították a patásokat: azt vizsgálták, vajon akkor is pontosan azonosítják-e a megtanult arcokat, ha azokat más szögből mutatják nekik.Végül azt akarták tudni a kutatók, hogy gondozójukat felismerik-e az állatok fotóról. A juhászok képeit ismeretlen portrék között mutatták nekik. A kérődzők ismét nem okoztak csalódást.köztük az ember. A következő lépés az lehet a kutatók szerint, hogy megvizsgálják, az emberi arc kifejezéseit is képesek-e azonosítani a bárányok.