A budapesti közönség után most az egész világnak zenél élőben Shawn Mendes

Ismét igazi sztárdömpinggel várja a rajongókat az MTV zenecsatorna augusztus 20-án, a Video Music Awards 2018-as New York-i gáláját több mint 180 ország félmilliárd háztartásában izgulhatják végig a televíziónézők. Ariana Grande és Shawn Mendes mellett az idén a Michael Jackson Video Vanguard életműdíjat bezsebelő Jennifer Lopez, illetve Rita Ora, Bebe Rexha és Niki Minaj is színpadra lép. Az élő közvetítés az időeltolódás miatt nálunk hétfőről keddre virradóra, hajnali 3 órakor látható majd.



A többszörös platinalemezes, zenei rekordokat rendre megdöntő szupersztár, Ariana Grande az elsöprő erejű "God is a Woman" című számmal érkezik majd a "Sweetener" albumról. Arianat négyszer jelölték Grammy-díjra és nyolcszor szerepelt a TOP10-ben a Billboard Hot 100-as listáján. 2018-ban számos presztízsmagazin címlapját is meghódította, a TIME, a brit Vogue, az Elle és a Fader is fotózta. Grande várva várt negyedik stúdióalbuma, a "Sweetener" ebben a hónapban debütál majd.



Listavezető dalával, az "In My Blood"-dal jön Shawn Mendes. Az énekes-dalszövegíró májusban megjelent albuma sikert sikerre halmoz az ausztrál, a kanadai, a mexikói, a belga és a holland piacon is, míg a Billboard 200-as eladási listáján első helyen debütált. Mendes legutóbb hétfőn este a Sziget Nagyszínpadán koncertezett a tinilányok nagy örömére, óriási tömeget megmozgatva.



Igazi meglepetéssel készül Logic is, a OneRepublic-os Ryan Tedderrel közös "One Day" című számukat itt adják majd elő először. Post Malone különböző műfajokat mixel, így egyszerre megbabonáz és felpezsdít. A rapper a rekordokat döntögető "Beerpongs & Bentleys" albumáról fog előadni egy számot. Malone maga is nagy rekorder, 9 dala is a Top 20-ban volt a Hot100-as listán. A gálán színpadra lép még többek között Travis Scott , Madison Beer és a Panic! At the Disco is.



Az élő közvetítés már a gálaműsor előtt elkezdődik, a Backstreet Boys és Bazzi and Bryce Vine a Radio City Music Hall vörös szőnyegén szórakoztatja majd a tévénézőket. Az MTV jelenleg felkarolt PUSH művészei, Bazzi Hayley Kiyoko, Jessie Reyez, Juice WRLD és PRETTYMUCH is fellépnek az idén újdonságnak számító VMAs Push Artis Stage-en.



A VMA díjait augusztus 20-án este adják át összevont férfi-női kategóriákban, a New York-i Radio City Music Hall-ból sugárzott gálát több mint félmilliárd háztartásban, 180 országban követhetik majd. A rajongók összesen 8 kategóriában szavazhattak kedvencükre, a "Legjobb új előadó" kategória jelöltjeire egészen a gála közvetítéséig lehet voksolni. Az élő közvetítés az időeltolódás miatt a magyar MTV-n hétfőről keddre virradóra, hajnali 3 órakor látható majd.