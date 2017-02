A celebekből csinál Konyhafőnököt az RTL Klub

Eddig négy évadon keresztül követhették nyomon a nézők a Konyhafőnök izgalmakkal teli versenyét, sőt egy alkalommal a legkisebb kuktáknak is szurkolhattak a Konyhafőnök Juniorban. Márciusban azonban egészen új formában jelentkezik a műsor. Bár a zsűri – Wossala Rozina, Fördős Zé, Sárközi Ákos – és a 10 millió forintos fődíj nem változik, a konyhapultban ezúttal közszereplők, ismert színészek, énekesek, sportolók és televíziós személyiségek küzdenek meg a konyhafőnök címért valamint a nyereményért.



A műsorban 26 sztár küzd meg a fődíjért, akik egytől-egyig bebizonyíthatják, hogy a konyhában is megállják a helyüket, sőt, igazából egy teljesen új oldalukat mutatják meg. A sztárok elhivatottságát mi sem mutatja jobban, mint, hogy többen is profi szakácsokkal, séfekkel készültek a megmérettetésre.



A ma esti Fókuszból pedig kiderült, hogy kik azok, akiket hamarosan láthatnak az RTL Klub képernyőjén: Angyal András, Csollány Szilveszter, Czutor Zoli, Danics Dóra, Dombóvári Vanda, ÉNB Alexa, ÉNB Kristóf, Epres Panni, Faragó András, Gáspár Bea, Gorbunov Dmitrij, Hajdú Steve, Horváth Éva, Keleti Andrea, Kocsis Korinna, Kovács Katalin, Laky Zsuzsi, Nagy Ervin, Peller Anna, Sári Évi, Sváby Andás, Szabó Győző, Tarján Zsófi, Tóth Szabi, Winkler Róbert és Zsidró Tamás küzdelmét követhetik majd nyomon a nézők a Konyhafőnök Celebben.



A Konyhafőnök rajongók duplán örülhetnek, ugyanis február 20-tól az első évad újra képernyőre került az RTL Klub délutáni sávjában. A gasztronómia iránt érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek is kedvez március 5-én, vasárnap a piacvezető kereskedelmi csatorna, ekkor kerül képernyőre a L’ecsó című animációs film, illetve a Bradley Cooper főszereplésével készült Az ételművész című amerikai vígjáték is.