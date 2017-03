A Chrome már QR-kódot is tud olvasni

Eddig nem volt beépített QR-kód-olvasó a Chrome böngésző iPhone-okra és iPadekre letölthető alkalmazásában, most viszont az applikáció legfrissebb változata a legkényelmesebb módját kapta a beolvasásnak – számol be aA Chrome-ot el sem kell indítani, elég csupán a mobil képernyőjének tetejéről lehúzható keresőbe kell írni, hogy „qr", és már meg is jelenik a beolvasási lehetőség. Ezután már olvashatjuk is a QR-kódot, a böngésző pedig automatikusan teszi a dolgát, és átirányít a megfelelő honlapra.