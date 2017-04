A Class FM tulajdonosa beperelte Sebestyén Balázst

McNuttnak üzenem, hogy hazudozás helyett inkább utalja el a stáb utolsó fizetését, amit nem elegáns módon a mai napig elfelejtett megtenni!

A műsorvezetőt kötelezzék bocsánatkérésre, és öt napon át minden adás elején olvassák be a védjegybitorlásról szóló ítéletet - ezt akarja elérni a bíróságon a Class FM cégvezetéstől eltiltott tulajdonosa.Sebestyén Balázs szerint McNutt a háta mögött kapta meg a Morning Show nevet, amelyet Balázs volt üzlettársa adott el a cégvezetéstől öt évre eltiltott rádiótulajdonosnak. McNutt szerint viszont Balázs rosszhiszeműen próbálta megszerezni a Morning Show nevet, csak nem sikerült. A név McNutté, így Balázsék Rádió 1-re költözött műsora már Reggeli Show néven fut.A Class FM tulajdonosa szerint azonban ez a név még mindig túlságosan hasonlít az előzőre, ezért ment a bíróságra – írta a 24.hu . A felperes azt akarja elérni, hogy Sebestyén Balázst kötelezzék bocsánatkérésre, és öt napon át minden adás elején olvassák be a védjegybitorlásról szóló ítéletet.Arra is kötelezné Sebestyén Balázst, hogy árulja el, mennyit keresett a védjegy bitorlásával, és ezt fizesse is vissza. A Class FM ügyvédje gyors jogorvoslatra számít, illetve arra, hogy a Reggeli Shownak nevet és logót kell változtatnia.Sebestyén minderre úgy reagált, megérti, hogy McNutt nem tudja elfogadni az analóg frekvencia elvesztését, "de unalmas, hogy mindig a mi nyakunkon próbál felkapaszkodni". Balázs szerint vicces, hogy éppen ő emleget védjegylopást, akit "simliskedései" miatt öt évre eltiltottak a cégvezetéstől Magyarországon.