A Comcast 60 milliárd dollárral kiütheti a tuti befutónak számító Walt Disney-t a 21st Century Fox felvásárlásásából

A The Wall Street Journal értesülése szerint a Comcast mintegy 60 milliárd dollárt ajánlana készpénzben az ausztrál médiavállalkozó Rupert Murdock tulajdonában lévő 21st Century Fox jelentős részéért.



A The Walt Disney Co. decemberben kezdett tárgyalásokat a 21st Century Fox felvásárlásáról 52,4 milliárd dollár ajánlattal. A The Wall Street Journal úgy tudja, hogy a Comcast még nem hozta meg a végleges döntést és ez egy másik ügylet kimenetelétől függ. Az ATÚT telekommunikációs cég ugyanis szemet vetett a Time Warner vállalatra.



Az amerikai igazságügyi minisztérium azonban úgy véli, hogy a két cég egyesülése a konkurencia csökkenéséhez, a fogyasztók pótlólagos kiadásaihoz vezetne. Az amerikai lap szerint, ha mégis létrejönne az ügylet, akkor a Comcast azonnal megkeresné a 21st Century Foxot a mintegy 60 milliárd dolláros ajánlattal.



A Walt Disney a 21st Century Fox film, televíziós és nemzetközi üzleti vállalkozását, továbbá a Twentieth Century Fox film és kábelhálózatát venné meg.



Az ügylet után öt nagy hollywoodi filmes vállalat marad: a Walt Disney, a Warner Brothers, a Universal Studios, a Sony Pictures és a Paramount. A 21st Century Foxból az eladó kiveszi a Fox Broadcasting televíziós hálózatot, amelynek egyebek között a Fox News Channel és a Fox Business Network is a tagja.



Rupert Murdock a 21st Century Fox megmaradt részeit egyesítené News Corp. vállalatával, amely egyebek között a Comcast-ajánlatról cikket közlő The Wall Street Journal című lapot is kiadja.