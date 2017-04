A Cranberries visszatér

A Cranberries nevét a nagyvilág 1994-ben ismerte meg, amikor a Zombie című, az északír helyzetet kiválóan bemutató sodró rockdal sikert sikerre halmozott. A sokkoló videoklip, amelyben láthatjuk az aranyra festett Dolores-t - többek között halott gyerekek, az utcákon sétáló katonák, és bandába verődött, fegyverrel játszó fiúk társaságában - egyszerre nyújtott sokkoló és katartikus élményt a hallgatóinak.

Vannak olyan zenekarok, amelyek a történelem egy jeles időszakában fektették le életművüket, majd hibernációba vonultak, hogy csak akkor térjenek vissza, amikor már képesek arra, hogy az önismétlés helyett új tartalommal jelentkezzenek. Ilyen az ír Cranberries is, akik fénykora kilencvenes és a kora kétezres évekre tehető, majd egy hosszabb szünet után 2010 óta ismét új albumokkal jelentkeznek - írja a tumag.hu . A formáció kedvelőinek nagy örömre ad okot az, hogy a nagyszerű, 2010-es Roses után egy rendhagyó kiadvány kerül a boltokba.Az április 28-án piacra kerülő Something Else három új dal mellett olyan slágereket sorakoztat fel, mint a Zombie, az Ode to My Family, a Dreams és a When You’re Gone – a zúzós gitárriffek helyett akusztikus, unplugged átíratban szólalnak meg a dalok, amelyekben az Irish Chamber Orchestra vonósnégyese is közreműködött.