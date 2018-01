A cukivideókon innen, a Despacitón túl: erről beszéltünk, ide kattintottunk 2017-ben

Testről és lélekről: míg az összesített listából kiszorult a talán Oscarért is induló Testről és lélekről, Enyedi Ildikó filmje, addig a legkeresettebb magyar filmek listáján az 5. helyet érte el a Google 2017-es listáján. Itt a Pappa Pia, a Mindenki, a Kincsem és a Budapest Noir előzte meg az alkotást.

A filmek esetében eleinte az volt az érdekes, mennyire jó a film. Aztán jöttek a marketingesek, azóta az számít, hogyan lehet eladni. Mégis, Amerikában több mint 10 százalékkal csökkent a mozik bevétele – beszélt a legújabb trendekről.

Esélyegyenlőség és tragédia a Twitteren



A világ egyik legnépszerűbb közösségi oldala, a Twitter is beszámolt a 2017-es legekről. Kiderült: több mint 3,6 milliószor osztották meg 2017 legnépszerűbb Twitter-bejegyzését, egy csirkefalatokért rajongó férfi üzenetét. Carter Wilkerson egy évre elegendő ingyen csirkefalatot szeretett volna az egyik gyorsétterem-lánctól, és népszerű posztjával meg is kapta. A második Barack Obama bejegyzése lett, amely elítéli a vallási és faji gyűlölködést, ezt 1,7 milliószor osztottak meg a felhasználók. (A korábbi amerikai elnök a legjobb tízes mezőny három helyét is megszerezte idén.) Negyedik lett például Ariana Grande május 23-i posztja, amelyben a korábbi, manchesteri fellépése végén elkövetett öngyilkos merénylet miatti fájdalmának adott hangot az amerikai énekesnő.

„Desz-pa-szí-tó": Luis Fonsi Puerto Ricó-i énekes e négy szótagja beleégett az agyunkba idén, ha a rádió, a fesztiválok, a bulik, vagy akár csak a bevásárlóközpontok zenei kínálatára gondolunk. Hogy ennyit játszották, azt csak magunknak köszönhetjük: kattintásainkkal egyre ismertebbé tettük.És vitáztunk a Mindenki című, Oscar-díjas magyar rövidfilmről, frankfurtileves- és töltöttkáposzta-recept után kutattunk – de nem mindig rajtunk múlt, mire kattintottunk, aztán miről beszéltünk.– Nem tudom, létezik-e olyan csillagászati távolság, ami le tudná írni, hogy milyen távol áll tőlem Despacito, miközben rengeteg zenét fogyasztok a világzenétől a jazzen át a rockig – hördült fel Réz András. A filmesztétával és médiaszakemberrel a frissen kiadott listákat szemléztük, így került szóba Luis Fonsi slágere, amely 2017-ben a YouTube-on, a legnagyobb videómegosztón a legnépszerűbb zenei videó lett. Több mint 4 és fél milliárdszor játszották, játszottuk le. (Eszerint a második helyen álló, vörös hajú közönségkedvenc Ed Sheeran. Az angol énekes Shape of You című számát viszont „csak" 2,2 milliárdan hallgatták.)Nagyjából annyira meg is osztotta a világot, mint a korábbi favorit, Pak Cseszang dél-koreai énekes, azaz Psy Gangnam style című nótája. – Minden évnek megvolt a maga nyáltenger, ugrándozós slágere, ha nagyon visszamegyünk az időben, a sorban még a kacsatáncot is megtaláljuk. Minden nyár megszüli ezeket a dalokat. Ebből még nem lehet meghatározni, mik az irányvonalak a popzenében, mert kilóg valahogy a sorból – zárta rövidre a témát Réz András.Illusztris az egyéb videók kategória is. 10. lett a BBC-nek Skype-on kersztül nyilatkozó Robert Kelly. A politológust megzavarta gyereke az élő adás közben, ezen nevetett a fél világ, több tíz millióan nézték meg. Ugyanitt a nyertes egy éneklős celebműsorban osztrigajelmezben fellépő, thai férfi lett.A Google publikálta a kereső hazai eredményeit is. Örömteli, hogy a legtöbbet keresett – de nem feltétlenül legkedveltebb – filmek közül az első tízből három magyar. A Deák Kristóf rendezte Mindenki a legjobb élő szereplős rövidfilm kategóriában megnyert Oscarnak köszönhetően lett beszédtéma. – Heves vitákat váltott ki, hogy megérdemelte-e egyáltalán a szobrocskát, és hirtelen nem is tudok olyan hazai filmet mondani, amin többet vitatkoztunk volna. Mi a baj a tanárnővel, mi a gyerekekkel? Mit jelent igazságosnak lenni? Bevitt bennünket abba, hogy beszélgessünk a filmről, így kicsit magunkról is beszéltünk. Arról, hogy mit tartunk helyesnek, erkölcsösnek – mondta el a mozis keresési listák 4. helyén záró alkotásról már megenyhülve a filmesztéta.Abban a mezőnyben, amelyet a Stephen King-klasszikus, az Az adaptációja vezet és a Dunkirk című második világháborús dráma zár, a népszerű slágerekkel dolgozó Pappa Pia a 2. helyen végzett, a Kincsem pedig az ötödiken zárt. – Bármiért is kerestek a versenylóról készült filmre, az eltér a rettenetes magyar kosztümös hagyománytól jelmezeiben, kellékeiben, és még dramaturgiájában is. Bebizonyította, hogy egy populáris filmet is meg lehet bátran csinálni – folytatta Réz András, de van, amire már nem igazán találtunk magyarázatot.„A leggyakoribb keresések" és „Az év eseményei" kategóriában is helyet kapott a Linkin Park énekesének halála. Különös, hogy a magyarok mennyire érdeklődtek a kaliforniai alternatív rockzenekar frontemberének, Chester Benningtonnak az öngyilkossága után , még akkor is, ha a Google szerint sokat emlegetett VOLT Fesztiválon fel is lépett a banda – Egyre kiszámíthatatlanabbá válik a viselkedésünk – léptünk egyet hátra Réz Andrással. A médiaszakember szerint miközben napról napra tökéletesebb keresőrobotok és mesterséges intelligenciák próbálnak minket felmérni, szétcsúszik a világunk, és egyre kaotikusabbá válik. Egy-egy kiugró (keresési) eredményt ma már nem biztos, hogy vissza tudunk vezetni valamilyen logikus okra. Lehet, hogy csak hype, azaz agresszív reklám, felhajtás vagy hiszti.Egy példát is említett: még a várva várt Szárnyas fejvadász 2049, a hasonló nevű Ridley Scott-klasszikus folytatása is kevesebbet hozott a konyhára, mint készítői gondolták. Pedig Harrison Ford mellett Ryan Gosling volt a másik húzóneve.Meglepetéseket minden oldal minden összesítésében találunk.– Az állandó online létezésünknek köszönhetően a vélemények szinte a semmiből pattannak ki, átvesszük, megosztjuk őket. Ez egy egészen másfajta működése annak a világnak, mint ami 10 éve volt – beszélt a hétköznapjainkról Réz András. – Már nem lehetünk benne biztosak, hogy a világ történései nem az okostelefonnak vagy a közösségi hálónak tudhatók-e be. Így az előrejelzéseink is – beleértve a profi kutatóintézeteket is – napról napra bizonytalanabbá válnak. Magunkban úgy tudunk védekezni, ha felmérjük, védettek vagyunk-e a manipulációval, befolyásolással, a külső vezérléssel szemben. Meg tudjuk-e fogalmazni, mi a saját személyes érdekünk, és mik a személyes értékeink.