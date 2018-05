A cukorbetegségről tanulhatnak tanárok, diákok és a szülők is

Jövőre diákok, tanárok és a gyerekek szülei is átfogó ismereteket szerezhetnek a cukorbetegségről a Nemzetközi Diabétesz Szövetség által életre hívott KiDS program keretében, amely elsősorban a betegség jobb megismerésére, megelőzésre és a betegségben szenvedők elfogadására irányul.



A program magyarországi bevezetésében az Egy Csepp Figyelem Alapítvány működik közre és a következő tanévben egy teszt verzióval indul, öt iskola részvételével - közölte a magyar szervezet kedden az MTI-vel. A KiDS bevezetése mellett tovább folytatódik az alapítvány Belevalók elnevezésű oktatási programja is, amelynek célja, hogy az óvópedagógusokat és tanítókat felkészítse a cukorbeteg gyerekek körüli mindennapi feladatokra.



Az akció során eddig 40 állomáson csaknem 3000 pedagógus szerzett ismereteket a cukorbetegek gondozásáról. A szakemberek szerint ezek a kezdeményezések azért is fontosak, mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisa szerint az elmúlt években az egyes típusú cukorbeteg gyermekek és serdülők száma 2594-ről 3668-ra emelkedett, míg a kettes típusú diabeteses gyermekek és serdülők száma 401-ről 635-re.



Figyelemre méltó, hogy a kettes típusú cukorbetegség gyermekkori előfordulásának aránya 15 százalék, ami kifejezetten magasnak számít. Elindul az alapítvány Egyszer Élünk Körútja is: május végétől a szervezet sárga sátrai ott lesznek a legnagyobb futóversenyeken, fesztiválokon és családi napokon, így ezeken a helyszíneke is lehetőség lesz vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint mérésre.