A Dal 2017 - Ma van a döntő

A Dal fináléjába jutott a Kállay Saunders Band a Seventeen című dallal, Kanizsa Gina a Fall Like Rainnel, a Leander Kills az Élet című számmal, Pápai Joci az Origo című szerzeménnyel, Radics Gigi See It Through című dalával, a Soulwave a Kalandorral, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időkkel, valamint Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzaj című dallal.



A ma esti döntőben előbb a szakmai zsűri tagjai - Zséda, Frenreisz Károly, Both Miklós és Molnár Ferenc Caramel - választanak ki pontozással négy dalt, majd a tévénézők szavazatai alapján dől el, hogy ezek közül melyik előadó és szám képviseli Magyarországot május 9. és 13. között az Eurovíziós Dalfesztiválon Kijevben.



Szavazni A Dal 2017 applikáció segítségével, a verseny honlapján (mediaklikk.hu/a-dal) vagy sms-ben lehet.



A műsorban két extra produkció is lesz: színpadra lép Molnár Ferenc Caramel, valamint Freddie, A Dal tavalyi győztese.



A mai showműsorban veszi át díját A Dal 2017-hoz kapcsolódó akusztikus verseny győztese. Az online szavazás nyertesének díja idén is egy akusztikus koncert a Petőfi Rádió sorozatában, valamint fellépés az idei soproni VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.