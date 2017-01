A Dal 2017: folytatódik a válogató, változás az elődöntőkben

Szombaton, január 28-án rendezik A Dal 2017 második válogatóját, az elmúlt hétvégén kegyeleti okok miatt elmaradt showműsort február 4-én pótolják, az elődöntőket pedig két egymást követő napon, február 10-én pénteken és 11-én szombaton tartják.



A második válogatóban tíz dal mutatkozik be, közülük hatan jutnak az elődöntőbe. Most szombaton AnnaElza feat. Kása Juli, Chase, a Kállay Saunders Band, Kanizsa Gina, a Mrs Columbo, Mujahid Zoltán, a Peet Project, Peter Kovary Ú The Royal Rebels, Szabó Ádám és Tóth Andi lesz látható és hallható a Duna televízió élő adásában - közölte az MTVA sajtóirodája.



A magyar diákokat ért veronai busztragédia miatt kegyeleti okokból elmaradt A Dal 2017 múlt szombati válogatója. Az eredetileg ezen a napon szereplő előadók és együttesek február 4-én szombaton lesznek a műsorban, ekkor adja elő produkcióját Fedor Kyra, Muri Enikő, Pál Benjámin, Pápai Joci, Radics Gigi, Sapszon Orsi, a Soulwave, a The Couple, Totova, valamint Zävodi + Berkes Olivér.



A műsor elődöntői az eddig megszokottaktól eltérően február 10-én pénteken és 11-én szombaton lesznek.



A Dal 2017 hat héten át tartó versenyében idén is harminc produkció küzd a végső győzelemért. A január 14-i első válogatóból a Leander Kills, a Roma Soul, Singh Viki, a Spoon 21, Henderson Dávid és Benji jutott tovább. A showműsor a Duna és a Duna World csatornán szombatonként 19 óra 30 perctől látható, a döntő február 18-án lesz, ekkor dől el, melyik előadó és dal képviseli Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között Kijevben.



A verseny zsűrijében Zséda, Frenreisz Károly, Both Miklós és Molnár Ferenc Caramel foglal helyet, a közönség ötödik zsűritagként szavazhat. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el. A Dal 2017-ben is díjazzák a legjobb dalszöveget, kiosztják A Dal felfedezettje címet, az online Akusztik Dalverseny nyertese pedig a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen túl felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.



A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente. A verseny folyamatosan frissülő weboldalán (www.mediaklikk.hu/a-dal) számos extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról.