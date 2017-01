A Dal 2017: izgalmas csavart hozó dalokat ígér Both Miklós

Both Miklós szeretett volna sokkal több olyan előadót látni A Dal című showműsorban, aki a popzenénél fajsúlyosabb műfajt képvisel, ugyanakkor úgy érzi, van jó néhány dal, amely izgalmas csavart fog hozni a műsorba.



Both Miklós zeneszerző, gitáros-énekes, A Dal zsűrijének tagja a szombati második válogató előtt az MTI-nek azt mondta: úgy látja, a magyar popzene problémája abból áll, hogy nem nagyon tud alternatívát mutatni a nagy trendekhez képest, holott számos olyan terület van, ahol kereshetjük az új hangot magunkban. "Az egyik ilyen kézenfekvő halmaz a Kárpát-medence népzenéje, így az feltétlenül örömteli, hogy egyre több előadó nyúl vissza a gyökereihez, és azt izgalmasan tudja ötvözni a modern dolgokkal".



Hozzátette: ezek a dalok egyáltalán nem tökéletesek, de az irány jó, és egyértelműen kedvező, hogy mindez a képernyőre kerül.



A zsűritag kitért arra, hogy azok az előadók, akik már az előválogatón felkeltették az érdeklődését, még csak most fogják bemutatni produkciójukat A Dalban. Both Miklós nagyon fontos tényezőnek nevezte, miként szólalnak meg élőben a dalok. "Egy audiófelvétel teljesen más színezetet tud kapni élőben, érdekesebbé válhat, ha a színpadkép izgalmas".



A zenész megjegyezte, hogy A Dal 2017 30-as mezőnyéből is kinőhetnek olyan egyedi produkciók, mint amilyen tavaly Petruska vagy a Parno Graszt volt, akik a műsor során tettek szert országos népszerűségre.



"A következő adásokban lesznek olyan zenei megoldások, amelyek egyáltalán nem konvencionálisak, és erre szeretnék rámutatni a műsorban. Mindig van egy szakmai választás, ami nem feltétlenül találkozik a nézők ízlésével. Ennek kezelésére vezették be, hogy az ötödik zsűritag a közönség, amely maga is továbbjuttathat egy-egy dalt, miközben a szakmai zsűri szembemehet a közízléssel, rá tud mutatni egy-egy produkció erősségére vagy gyengeségére" - hangsúlyozta a zsűritag.



Both Miklós nagyon fontosnak nevezte, hogy A Dalban tavaly óta különdíjakat is osztanak. Hozzáfűzte, hogy a legjobb dalszövegírónak, a műsor felfedezettjének vagy az akusztikus verseny győztesének lenni kifejezetten presztízsértékűnek számít, emellett a zsűri számára is nagyobb mozgásteret biztosítanak a különdíjak.



A gitáros, zeneszerző beszámolt az MTI-nek arról, hogy áprilisban a Magyar Állami Népi Együttessel közös ukrajnai turnéra indul a Megidézett Kárpátalja című műsorral, az ukrajnai gyűjtőmunkáját bemutató Titokzatos Ukrajna című anyaggal pedig körvonalazódik egy európai koncertsorozat. Szintén áprilisban a Napra együttessel az A38 hajón lép fel, augusztusban pedig koncertet ad az Ördögkatlan fesztiválon.



"Az év jelentős részét Ukrajnában fogom tölteni, a népzenei gyűjtőprojekt intenzíven folytatódik, de lesz egy workshopom márciusban Bejrútban is" - mondta Both Miklós az MTI-nek.



A Dal 2017 második válogatóját szombaton 19 óra 30 perctől élőben sugározza a Duna televízió.