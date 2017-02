A Dal 2017: Ma van a harmadik válogató műsor

A Dal 2017 végső szakaszába jutott harminc dal előadói közül a szombati harmadik adásban is tíz lesz látható-hallható.Közöttük lesz Fedor Kyra (dalának címe Got to Be A Day), Muri Enikő (Jericho), Pál Benjamin (Father's Eyes), Pápai Joci (Origo), Radics Gigi (See It Through), Sapszon Orsi (Hunyd le a szemedet), a Soulwave (Kalandor), a The Couple (Vége van), Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi (Hosszú idők), valamint Zävodi + Berkes Olivér (#háttérzaj). A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente, a zsűriben Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Molnár Ferenc Caramel ül.A Dal harmadik műsorának vendége az Irie Maffia együttes lesz.A verseny ötödik zsűritagja idén is a közönség; szavazni A Dal 2017 applikációval a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül lehet. A produkciókra leadott voksokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal és előadó kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat kedvenc produkciója kódjának beküldésével.Idén is szavazni lehet a számok akusztikus verzióira, amelyeket a mediaklikk.hu/a-dal-videok/ oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet meghallgatni, a mediaklikk.hu/a-dal oldalon pedig voksolni rájuk a válogató adás utáni pénteken éjfélig. Az Akusztik Dalverseny nyertese a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen kívül felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál Petőfi Zenei Díjátadó színpadán is.A Dal - Kulissza című műsor közvetlenül a dalválasztó show után lesz szombaton este a Dunán. A műsorban Sipos Dávid Günther, a Petőfi Rádió műsorvezetője beszélget a versenyzőkkel, zsűritagokkal, korábbi nyertesekkel.