A Dal 2017: nagy show lesz!

Új szavazós app segít a választásban



A Duna csatornán január 14-én induló műsorhoz kapcsolódóan egy olyan okostelefonos alkalmazás készült, mellyel a nézők minden, a közmédiában műsorra tűzött szavazós műsorban szavazhatnak a jövőben, a Médiaklikk+ applikáció A Dal 2017 indulásával debütál. Újdonság, hogy A Dal közönsége a már meglévő közösségi oldalakon használt felhasználónevükkel és jelszavukkal is bejelentkezhetnek (Facebook, Google, Twitter), így a Médiaklikk+ akár külön regisztráció nélkül, egyszerűen használható.



A Dal 2017 #ADALAMITDUDOLSZ #ADAL2017 #DUNATV



Mozgó mennyezet, tűz, óriási ventillátorok és dalokra írt külön látványelemek: a legmodernebb technikai megoldásokkal jelentkezik idén A Dal. Három nap múlva, szombat 19.30-tól lesz az első élő adás a Dunán, a cél az, hogy a nézőkkel együtt keressük meg Magyarország dalát, amit 2017-ben az egész ország együtt dúdolhat.Már csak az utolsó kábeleket kell elhelyezni és csak pár lámpát kell beállítani a Dal színpadán. Az idei évadra megújult díszlet, látvány és világítás várja a versenyzőket és a nézőket, és minden produkció más-más képi világgal jelenik meg a színpadon. A backstage most is a stúdiótérben lesz, így a versenyzők végig együtt lehetnek és láthatják egymás reakcióit. Közvetlenül mellettük a közönség foglal majd helyet, így a rajongók egy karnyújtásnyira lehetnek a kedvenceiktől. A világítást a fényvezérlőből irányítják majd a szakemberek, és minden dalnál előre programozva, zenére mozognak a látványelemek. A vezérlőből több száz ledes és mozgófejes lámpát koordinálnak egyszerre.Kifejezetten A Dal 2017 számára készült egy lámpapanel. Ez olyan speciális forgótükrökkel van felszerelve, ami egyedülálló Magyarországon.- Kint voltunk tavaly Stockholmban és Koppenhágában egy tanulmányúton, különböző show műsorokat néztünk meg egy kis kreatív csapattal és ennek eredményeképpen használjuk ezt a programot - mondta Marafkó Bálint, fővilágosító.Marafkó arról is beszélt, hogy idén egy új programot használnak majd a technika és a személyzet irányítására.- Mindenki, az összes kameraman tudja, hogy milyen snitt következik egymás után, nem kell állandó feszített tempó, hanem mindenki tudja hány másodperc múlva jön, mi lesz a snittje, tudjuk, hogy mikor jönnek az effektek, mikor jön a lejtő, mikor jön a füst, CO, tűz, úgyhogy sokkal szervezettebbé teszi a munkát - magyarázta a fővilágosító.Idén is 30 produkció küzd majd a végső győzelemért. A műsor célja, hogy a nézőkkel együtt keresse meg Magyarország dalát, amit 2017-ben az egész ország együtt dúdol majd. Az első adás szombat este 19.30-tól lesz, amit a Duna csatornán élőben követhetnek a nézők.