A Dal 2018 - a zsűritag szerint a műsor az alkotóműhelyeket segíti

A Dal az egyetlen olyan hazai televíziós könnyűzenei műsor, amely az alkotóműhelyeket segíti - mondta Both Miklós zenész, szerző, a műsor zsűritagja.A közmédia dalválasztó showja szombaton a harmadik válogatóval folytatódik.

Nagyon leegyszerűsítve két részre osztható a mai zenei univerzum: a művészvilágra, akik új gondolatokat keresve alkotnak és a szórakoztatóiparra, akik a meglévő trendeket akarják a legkorszerűbben követni. Mindkettőnek megvan a létjogosultsága, de a média fősodrában szinte kizárólagos szerepet kapott a szórakoztatás. A kérdés nem az, van-e harminc jó dal évente, hanem az, mennyien adják be munkájukat A Dalba az alkotói, művészi körből. A műsor áthangolásának köszönhetően évről évre egyre többen. Nagyon fontos lenne egy egészséges arányt találni a két közeg között

- fogalmazott Both Miklós. Mint kifejtette, ezt rendkívül örvendetes fejleménynek tartja, akárcsak azt, hogy a szórakoztató ipar "habzásával" azonosulni nem tudó fiatal előadók, szerzők, akikben korábban fel sem vetődött a műsorba való jelentkezés, szintén egyre nagyobb számban tűnnek fel A Dal mezőnyében.

Jelenleg ez az egyetlen televíziós könnyűzenei műsor, amely az alkotókat is segíti, ellentétben a kereskedelmi televíziók produkcióival, amelyek az előadók technikai kvalitásait, leegyszerűsítve az előadó-művészetet helyezi előtérbe

- vélekedett Both Miklós.A zsűritag hangsúlyozta, hogyha A Dalt pusztán arra használnák, ki jut ki az Eurovíziós Dalfesztiválra, azt óriási pazarlásnak érezné. Az Eurovízió mellett legalább olyan fontos, hogy elismerést és hangot kapjanak azok az előadók, akiknek eredeti, ihletett gondolataik vannak.Ha ezeket a gondolatokat nem segítjük szárba szökkenni, akkor a zenei életünk pusztán trendek követésévé fog silányodni. Ezért is fontosak a különdíjak, amelyek a verseny felfedezettjét, a legjobb szövegírót, valamint a kiemelkedő akusztikus verziót ismerik el.Megjegyezte, hogy A Dal 2018 harmincas mezőnyébe a korábbiaknál is több, a nagyközönség számára ismeretlen előadó jutott be. Hozzátette: ez is jelzi, hogy az ötlet, az üzenet a fontos, nem pedig az, mennyire ismert az előadó.Both Miklós szerint az idei műsorról mindenképpen elmondható, hogy bemutatkozási lehetőséget teremt számos igényes, a hangszeres játékot is előtérbe helyező minőségi dalnak és előadónak.A világzenében alkotó gitáros, dalszerző beszámolt arról, hogy tavaly ősszel immár a tizedik ukrajnai gyűjtőexpedíciót vezette és mintegy száz ottani faluban kutatott népdalt az elmúlt években az MTA Zenetudományi Intézete és az Ukrán Néprajzi Múzeum munkatársainak közreműködésével.

Egy huszonöt tagú csapattal dolgozom, területről területre haladva próbáljuk feltárni Ukrajna teljes népdalkincsét. Nagy fába vágtuk a fejszénket, mert az anyagot eddig nem igazán rendszerezték, kevés az információ. A feladat szellemileg és érzelmileg is rendkívül izgalmas. Májusban ismét elutazom két hónapra, akkor az északnyugati területeken fogunk gyűjtőmunkát végezni

- mondta Both Miklós.A Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő az elmúlt időszakban Európa több országában adott koncertet a már feltárt dalokból válogatva. Májustól honlap mutatja be az eddigi munkát, az egész eddigi, több ezer dalból álló anyagot feltöltik a YouTube-ra.A Dal 2018 harmadik válogatója szombaton 20 óra 30 perctől lesz a Duna Televízióban, ahol színpadra lép a íyeahla ft. Eszes Viki (1 Szó Mint 100), Andy Roll (Turn the lights on), Gulyás Roland (H Y P N O T I Z E D), a Ham ko ham (Bármerre jársz), Horváth Cintia és Balogh Tomi (Journey - Break Your Chains), Horváth Tamás (Meggyfa), a Maszkura és a Tücsökraj (Nagybetűs szavak), a Nova Prospect (Vigyázó), Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert (Életre kel), valamint Tolvai Reni (Crack My Code).A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Both Miklós mellett Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes Művész; Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész és Mező Misi, a Fonogram-díjas Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.A Dal 2018 két műsorvezetője Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.