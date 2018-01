A Dal 2018 - Kiderült kik versenyeznek a harmadik válogatóban

A harmadik válogatón az alábbi előadók dalai versenyeznek:#yeahla ft. Eszes Viki: 1 Szó Mint 100Andy Roll: Turn the lights onHam ko ham: Bármerre járszGulyás Roland: H Y P N O T I Z E DHorváth Cintia & Balogh Tomi: Journey (Break Your Chains)Horváth Tamás: MeggyfaSzőke Nikoletta, Kökény Attila, Szakcsi Lakatos Róbert: Életre kelMaszkura és a Tücsökraj: Nagybetűs szavakNova Prospect: VigyázóTolvai Reni: Crack My CodeA Dal 2018 első válogatóműsorát Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a nézők szavazataival pedig Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe.A második válogatóműsort szombaton holtversenyben Dánielfy Gergely és az AWS nyerte. A zsűri döntésével még a yesyes, Heincz Gábor BIGA és Odett, a nézők szavazataival a SativuS jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában.A Recirquel Társulat nemzetközi sikerű produkciója nyitotta meg A Dal 2018 szombati második válogatóját. A verseny harmadik válogatójának, az elődöntők és a döntő adásainak nyitányaként is különleges, az elmúlt években a világ legnagyobb fesztiváljain és színházaiban szakmai és közönségsikert aratott újcirkusz-előadásból láthatnak majd ízelítőt a nézők.A Dal 2018 folyamatosan frissülő weboldalán ( adal.hu ) számos extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról, A Dal után közvetlenül pedig A Dal Kulisszát láthatják a nézők, ahol az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról.A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében tudhatjuk továbbra is Frenreisz Károlyt, az LGT és a Skorpió zenekarok alapító tagját, Kossuth-díjas rockzenészt, valamint Both Miklóst, Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtőt. Az ítészek között van Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes Művész, aki egyaránt ismerős lehet a színpadról, a mozivászonról és a televízió képernyőjéről, valamint Mező Misi a Magna Cum Laude énekes-gitárosa, aki vallja, hogy a legfontosabb az ének, a zene és a szöveg egysége, a produkció így alkot kerek egészet.Szombatonként 20.30 órakor Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor Alfréddel, Freddievel együtt kereshetik tovább a Duna Televízió nézői Magyarország legjobb dalát.