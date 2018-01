A Dal 2018 - Metál vitte az első válogatót, mutatjuk a továbbjutókat!

A Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben A Dal 2018 első válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a tévénézők szavazataival Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában.A Leander Kills népzenei motívumokat hordozó rockdala, a Nem szól harang, valamint Süle Zsolt balladisztikus száma, a Zöld a május egyaránt 44 pontot kapott a zsűritől. Negyvenhárom pont jutott Király Viktor akusztikus dalának, a Budapest Girlnek, negyedikként jutott tovább Ceasefire X és a Satellites 41 ponttal, ötödikként pedig Knoll Gabi, aki 40 pontot kapott Nobody to Die For című számának előadására.A Duna Televízióban élőben közvetített első válogatón a négy zsűritag - Schell Judit színművész, Both Miklós, Mező Misi és Frenreisz Károly zenész, dalszerző - mellett az ötödik zsűritag a közönség volt. A nézők a produkciók elhangzása alatt 1-től 10 pontig szavazhattak sms-ben, ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább öt dal.A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival Vastag Tamás és a Ne hagyj reményt című dal lett, így ő is bekerült az elődöntőbe. A második válogatót január 27-én, a harmadikat február 3-án rendezik, ezekből is hat-hat dal jut a két elődöntőbe, amelyeket február 10-én és 17-én tartanak. A Dal 2018 február 24-i döntőjébe nyolc produkció jut.Mi előzetesen a Leander Kills dala mellett tettük le a voksunkat, örülünk, hogy a zsűrinek és a közönségnek is tetszett a produkció: