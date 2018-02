A Dal 2018: Az AWS nyerte a második elődöntőt

Az AWS és a Viszlát nyár című szerzemény nyerte 46 ponttal a közmédia dalválasztó showműsora, A Dal 2018 második elődöntőjét szombaton.



A Duna Televízióban és a Duna World csatornán élőben közvetített műsorból a zsűri döntése alapján a döntőbe került még a yesyes az I Let You Run Away című dallal, 45 ponttal, valamint Király Viktor, aki a Budapest Girl című számot adta elő, amelyért 42 pontot kapott.



A közönség szavazataival jutott tovább Horváth Tamás és a Meggyfa, így ez a produkció is ott lesz a február 24-i döntőben, akárcsak a múlt szombati elődöntőből már bejutott Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Süle Zsolt (Zöld a május), Heincz Gábor BIGA (Good Vibez) és a Leander Kills (Nem szól harang).



A Dal 2018 Legjobb Dalszövegének járó díjat Odett Aranyhal című dala nyerte, amelynek szövegét Hujber Szabolcs írta.



Továbbra is lehet szavazni A Dal 2018 Akusztik fődíjára, erről a közönség idén is online voksolással dönthet. Az akusztikus feldolgozásokra A Dal 2018 hivatalos oldalán, adal.hu-n az "Akusztik" menüpontban lehet szavazni február 21-én, szerdán éjfélig. A nyertes a Petőfi Akusztik jóvoltából 52 perces önálló koncertlehetőséget kap, amelyet rögzít és műsorára tűz a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV.



A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.



A Dal 2018 döntőjét február 24-én rendezik, akkor derül ki, melyik produkció lesz A Dal 2018 nyertese, így eldől, kié Magyarország legjobb dala.



A Dal 2018 két műsorvezetője Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd.