A Dal 2018: ma este lesz a második elődöntő

Ma este rendezik A Dal 2018 második elődöntőjét: a Duna Televízióban és a Duna World csatornán 20 óra 30 perctől élőben látható showműsorból négyen jutnak be a döntőbe.



A Dal 2018 első elődöntőjéből négy dal már bekerült a fináléba. Ma este újabb kilenc produkció lép színpadra: az AWS (Viszlát nyár), a Ceasefire X (Satellites), Horváth Cintia & Balogh Tomi (Journey - Break Your Chains), Horváth Tamás (Meggyfa), Király Viktor (Budapest Girl), Odett (Aranyhal), Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert (Életre kel), Vastag Tamás (Ne hagyj reményt), valamint a yesyes (I let you run away).



A Dal második elődöntőjének vendégfellépői Szekeres Adrien és Charlie lesznek.



A második elődöntőben kiderül, melyik lesz A Dal 2018 Legjobb Dalszövege.



A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes Művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.



A közönség három különböző módon pontozhatja a produkciókat és szavazhat kedvenceire: az Android és iOS platformra elérhető A Dal alkalmazáson keresztül, adal.hu weboldalon, valamint az adás ideje alatt a képernyőn látható alapdíjas telefonszámra küldött sms-ben. Az érdeklődők az alkalmazásban híreket, aktualitásokat olvashatnak a műsorról, követhetik a zsűritagok által adott pontszámokat és a közönségszavazatok alakulását is.



A Dal 2018 döntőjét február 24-én rendezik, a fináléban már ott van Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Süle Zsolt (Zöld a május), Heincz Gábor BIGA (Good Vibez) és a Leander Kills (Nem szól harang), ők a múlt szombati első elődöntőből kvalifikálták magukat. A fináléban nyolc dal közül kerül ki A Dal 2018 nyertese, így eldől, kié lesz Magyarország legjobb dala.



A közönség idén újra online szavazáson döntheti el, melyik feldolgozás kapja A Dal 2018 Akusztik fődíját. A nyertes a Petőfi Akusztik jóvoltából 52 perces önálló koncertlehetőséget kap, amelyet rögzít és műsorára tűz a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV. Az akusztikus feldolgozások elérhetőek A Dal 2018 hivatalos oldalán. Szavazni adal.hu "Akusztik" menüpontjában február 21-én, szerdán éjfélig lehet.



A Dal 2018 két műsorvezetője Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd.



A szombati elődöntő után ismét A Dal Kulissza című műsor következik, amelyben az előadók és a zsűri részletekkel szolgál a produkciókról. A Kulissza két műsorvezetője Pflum Orsi és Forró Bence.