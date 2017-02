A Dal: Pápai Joci nyerte a döntőt, az Origo megy Kijevbe!

21.31 - Pápai Joci megy Kijevbe, az Origo című dallal!

21.30 - Rögtön jön az eredmény.



21.26 - Tatár Csilla arra kéri a zsűrit, mondjanak egy nevet, kit küldenének Kijevbe. Ez már nem számít az eredmény szempontjából, de mégis érdekes. Frenreisz Károly a Závodi Berkes duót mondja, Caramel Pápai Jocit, Zséda is Pápai Jocit, Both Miklós pedig direkt nem mond nevet, csak annyit, hogy nagyon erős a mezőny.



Elindult a visszaszámlálás, az utolsó másodpercek vannak hátra a döntésig.



21.24 - Még egyszer visszanézzük a TOP4 produkciót, rövidítve természetesen.



21.19 - Míg a nézők szavaznak, Caramel a színpadon.



21.08 - A közönség kezében a döntés. Hamarosan eredményhirdetés.



21.03 - Zséda pontjai:



4 pont: Tóth Gabi

6 pont: Závodi és Berkes

8 pont: Radics Gigi

10 pont: Pápai Joci



Caramel:



4 pont: Tóth Gabi

6 pont: Radics Gigi

8 pont: Závodi + Berkes

10 pont: Pápai Joci



Both Miklós:



4 pont: Tóth Gabi

6 pont: Závodi+Berkes

8 pont: Pápai Joci

10 pont: Kanizsa Gina



Frenreisz Károly:

4 pont: Kanizsa Gina

6 pont: Pápai Joci

8 pont: Leander Kills

10 pont: Závodi + Berkes



Így a TOP4:



Pápai Joci - Origo, Závodi+Berkes #háttérzaj, 3. helyen holtverseny: Kanizsa Gina - Fall Like Rain, Radics Gigi - See It Trough



20.58 - A zsűri most pontoz, hamarosan el is árulják nekünk, hogyan döntöttek.



20.49 - Elérkeztünk az utolsó versenyzőhöz: Kanizsa Gina és a Fall Like Rain



Jazz, kilóg a dal a műsorból, de nekünk nem ez a gondunk vele... Inkább az, ami Giginél is: tökéletes hang, tökéletes látvány, mégis unatkozunk a szám felétől.



Both Miklós most a közönséghez szól, és próbálja megértetni velük, hogy ez a dal miért különleges, fontos és miért érdemes odafigyelni rá. Egyébként ez az egyetlen 40 pontos, azaz maximum pontszámot elért produkció. Mármint a zsűri szavazatai alapján.



20.42 - Jön Pápai Joci és az Origo.



Szerintünk ez a dal az egyik legnagyobb esélyes a győzelemre.



A hideg rázott a produkció alatt. Zséda is kimondta: ezt a dalt küldené Kijevbe. A többi zsűritag is dicséri, hatalmas tapsot kap.



20.34 - Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzaj a szünet után.



Lángolt a zongora, a zeneszerző srác - Zävodi - végtelenül tehetséges, és jól énekelt Olivér. Reninek ez az első produkció, ami a maga stílusában tetszett, de nem gondolja, hogy ennek a dalnak kellene képviselni minket Kijevben. Szerintem sem. Mindenesetre tényleg jók voltak, csak nekünk ez, ahogy a dal címe is mondja, inkább egy #háttérzaj.



20.26 - Szünet van.



20.14 - Rockballadával következik - vállaljuk - nagy kedvencünk: a Leander Kills, szól az Élet.



Reni és Andi azt mondja, nem engedik, hogy a saját véleményemet írjam le. Márpedig most az lesz: Leander hangja eszméletlenül erős, fantasztikusan énekel, a szöveg, az egész dal úgy ahogy van, kiváló. Zséda is mondja, az erő viszi magával az egészet, ez nem csupán örömzenélés, hanem mondanivalója van.



Az Élet kapta idén a legjobb dalszövegnek járó díjat a műsorban.



20.06 - Kállay Saunders Band és a Seventeen szól.



A döntőre variált a dalon Kállay Saunders András és csapata, még izgalmasabb volt, mint eddig, ez most nagyon tetszett nekünk. Reméljük, esélyt adnak arra, hogy a közönség is szavazzon a dalra.



Reni és Andi szerint felejthető a Seventeen, főleg a Runninghoz képest, ami fantasztikus volt.



19.58 - Radics Gigi See It Through című dalával a színpadon.



Tökéletes hang, tökéletes látvány.. És valahol ez a bajunk ezzel a produkcióval, túlontúl tökéletes, miközben a dal annyira nem fülbemászó, sőt, azt is mondhatnánk, unalmas... Reni, kommentátorunk, fogalmazta meg: olyan, mint egy Beyonce dal, amit már csak azért írtak rá az egyik albumára, mert kellett egy kitöltő szám.



Ezzel szemben Caramel kijelenti: ott kell lennie a végső négy produkció között. Háááát...



19.50 - Jön a közöngéskedvenc Soulwave a Kalandorral.



Úgy tűnik, a döntőre valóban mindenki felpörgött, a Kalandor is most szólt a legjobban.



Nehéz attól elvonatkoztatni, hogy mennyire szeretjük ezt a dalt, és mennyire szerethető a csapat... Reméljük, sok ilyen slágert hallhatunk még az együttestől.



Mivel a zsűri eddig folyamatosan kiejtette volna őket, gyanítjuk, hogy nem lesznek a TOP4-ben és nem kapják meg azt a lehetőséget, hogy a közönség szavazzon rájuk.



19.38 - Tóth Gabi kezdi a finálét, jön a Hosszú idők.



Energikus, profi, és fantasztikus előadást láthattunk - mondja a műsorvezető Tatár Csilla a produkció után, hosszú tapsot kap Gabi a közönségtől. Ez a produkció most sikerült a legjobban, ha tippelhetünk, ott lesz a legjobb négy között ma este, mi mégsem neki szurkolunk.



Itt van velünk két kommentátorunk, Reni és Andi, a zsűri szavainak idézése helyett, - amit élőben hallhatnak a mediaklikk.hu-n is, mi leginkább őket idézzük ma este.



19.34 - Bemutatják a zsűrit: Zséda, Both Miklós, Frenreisz Károly és Caramel. Ők választják ki ma este a TOP4 döntőst, onnantól pedig a nézők szavazhatnak és eldönthetik, ki képviseli hazánkat Kijevben.



19.30 - Kezdődik a döntő, táncosok nyitják a finálét. A helyszínen, az MTVA székházában követjük az eseményeket.



Előzetes



A Dal fináléjába jutott a Kállay Saunders Band a Seventeen című dallal, Kanizsa Gina a Fall Like Rainnel, a Leander Kills az Élet című számmal, Pápai Joci az Origo című szerzeménnyel, Radics Gigi See It Through című dalával, a Soulwave a Kalandorral, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időkkel, valamint Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzaj című dallal.



A ma esti döntőben előbb a szakmai zsűri tagjai - Zséda, Frenreisz Károly, Both Miklós és Molnár Ferenc Caramel - választanak ki pontozással négy dalt, majd a tévénézők szavazatai alapján dől el, hogy ezek közül melyik előadó és szám képviseli Magyarországot május 9. és 13. között az Eurovíziós Dalfesztiválon Kijevben.



Szavazni A Dal 2017 applikáció segítségével, a verseny honlapján (mediaklikk.hu/a-dal) vagy sms-ben lehet.



A műsorban két extra produkció is lesz: színpadra lép Molnár Ferenc Caramel, valamint Freddie, A Dal tavalyi győztese.



A mai showműsorban veszi át díját A Dal 2017-hoz kapcsolódó akusztikus verseny győztese. Az online szavazás nyertesének díja idén is egy akusztikus koncert a Petőfi Rádió sorozatában, valamint fellépés az idei soproni VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.