A DNS, mint áramvezető - Ön mit gondol?

Jó ideje kutatjuk a DNS áramvezető képességét. Az áram megszakítása és összekapcsolása a hagyományos áramkörök alapvető tulajdonsága, ezt akarjuk utánozni a DNS-sel. Az áram elosztása a három vagy több végpontú DNS-szerkezetekben nehéz, mert a töltés a kapcsolódási pontokon gyorsan elillan.

Úgy oldottuk meg a problémát, hogy az áram az egyik oldalon, a két kettős spirál egyikén érkezhet be és a másik oldalon, a másik kettős spirál egyikén távozhat, ezzel látványosan javult az áramvezető képessége.

Ez volt az első lépés, ami szükséges volt ahhoz, hogy kizárólag DNS-ből álló szerkezetben áramot vezethessünk. Valószínű, hogy a következő lépések működő nanoelektronikai eszközök sikeres kifejlesztéséhez vezetnek.

Áramkörré alakította a DNS-molekulát egy amerikai kutatócsoport. A DNS-molekula, amely az egysejtűektől kezdve az emberig minden élő szervezet genetikai programját tartalmazza, sokoldalúsága miatt is egyedülálló. A kutatók most azt fedezték fel, hogy önépítő és áramvezető képessége miatt rengeteg célra ideális, többek között apró elektromos áramkörök és számítástechnikai eszközök, nanoméretű robotok készítésére.Az Arizonai Állami Egyetem, a New York-i Egyetem és a Duke Egyetem kutatói olyan DNS-áramkört alkottak, amelyik képes megszakítani és összekapcsolni az áramot, nagyjából mint egy adapter, amellyel többféle eszközt is csatlakoztathatunk a fali konnektorhoz. Nongjian Tao, a Nature Nanotechnology című szaklapban megjelent tanulmány társszerzője régóta azon dolgozik, hogy a DNS stabilabban és hatékonyabban tudja szállítani az áramot.- mondta Tao. A tanulmányban a DNS egy speciális formáját, a G-kvadruplexet (G4)használták, amely kettő helyett négy spirált tartalmaz.- magyarázta Zhang Peng, a Duke Egyetem kutatója. Ez lehetővé tette, hogy első alkalommal alkossanak hatékonyan áramvezető útvonalat a négyspirálú DNS és a kettős fonatú vezetékek között.- mondta a kutató.