A Facebook álhírszűrő eljárást vezet be Németországban

"Nem mi akarjuk eldönteni, hogy mi az igazság, és ezt nem is várják el tőlünk, ezért együtt kell működnünk külső partnerekkel, szakértőkkel" - mondta Sheryl Sandberg, az amerikai vállalkozás ügyvezető igazgatója egy keddi német lapinterjúban.



A Facebook a Correctiv nevű német független, nonprofit tényfeltáró újságíró munkaközösséggel együttműködve vezeti be álhírszűrű eljárását, várhatóan heteken belül. A tervek szerint a Correctiv munkatársai megvizsgálják a portál felhasználói által álhírként megjelölt tartalmat - bejegyzést, megosztott cikket -, és ha valótlanságot tapasztalnak, akkor egy figyelmeztetést fűznek hozzá.



Sheryl Sandberg a Bild című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a társaság betartja a német törvényeket, így a jogsértő tartalmakat bejelentésre törlik, de minden egyéb gond "társadalmi kihívás", amellyel csak a politikával és a civil társadalommal együttműködve lehet megbirkózni. Nem a Facebook fogja eldönteni a német szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást - húzta alá Sheryl Sandberg, hozzátéve, hogy "mi technológiát fejlesztünk, amely lehetővé teszi az embereknek, hogy megosszanak tartalmakat, de nem írunk és nem szerkesztünk cikkeket".



Az interneten mutatkozó álhírterjesztés, lejáratás és gyűlölködés a német belpolitika egyik fontos témája. A kormány törvényben kívánja rögzíteni a közösségi portálok kötelezettségeit. A még formálódó tervek szerint a portálok üzemeltetőinek 24 órán belül törülniük kell a felhasználók által bejelentett sértő, gyűlölködő vagy hamis tartalmakat, különben pénzbüntetést kapnak. Ennek mértékéről még nem döntöttek, de mindenképpen úgy határozzák majd meg az összeget, hogy "fájjon" az üzemeltetőknek - nyilatkozott a napokban egy lapinterjúban Volker Kauder, a kormányzó jobbközép CDU/CSU Bundestag-frakciójának vezetője. Aláhúzta, hogy nem cenzúráról van szó, hanem arról, hogy az online közegben is mindenki védekezni tudjon a rágalmazás ellen.



Angela Merkel kancellár tavaly november végén a Bundestagban egy beszédében kiemelte, hogy az internet és a digitalizáció révén a véleményformálás teljesen másként történik, mint 25 éve, egyre nagyobb szerepe van az olyan kevéssé ellenőrzött vagy szándékosan hamis tartalmaknak, amelyeket nem a szakmai szabályok keretei között működő újságírás hoz létre. A politikának meg kell tanulnia kezelni a többi között az álhírportálok és a manipulációra kifejlesztett, algoritmusok által vezérelt "véleményerősítő" eljárások és "trollok" révén kialakult új környezetet, és szükség esetén szabályoznia is kell - fejtette ki Angela Merkel, hangsúlyozva az interneten mutatkozó gyűlölködéssel szembeni fellépés fontosságát.