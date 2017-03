A fél internet leállt egy elírt kód miatt

Kedden egy rakás népszerű netes szolgáltatás elérhetetlenné vált, mert valami gond volt az internet infrastruktúrájának jelentős részét biztosító Amazon szerverszolgáltatásával, az S3-mal. A világ rendje valamivel több mint négy órával később állt csak helyre. Az Amazon végre elárulta, mi is történt - írja az Index Kedd reggel az S3 csapatának néhány tagja épp a számlázási rendszer hibáit javítgatta, ennek részeként néhány szervert le kellett kapcsolniuk a hálózatról. Ezt önmagában senki meg se érezte volna, de valamelyik alkalmazott egyszerűen rosszul írt be egy parancsot, ezért véletlenül a szükségesnél több szerver állt le, köztük ráadásul olyanok, amelyek két további S3-alrendszert működtettek. És ezzel borult a dominó, több másik amazonos szolgáltatás is leállt. A helyreállításhoz teljes újraindításra volt szükség.