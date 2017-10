A fenimisták tiltakozásai ellenére is tovább vetítik Polanski filmjeit

A párizsi francia filmintézet szerdán bejelentette, hogy a feminista csoportok tiltakozása ellenére is folytatja a Roman Polanski filmjeinek retrospektív válogatásának bemutatását.



A La Cinématheque Francaise közleménye szerint a Polanski filmjeit bemutató program hétfőn indult a filmrendező részvételével.



A nők szexuális zaklatása miatt kirobbant Weinstein-botrány nyomán kezdtek el tiltakozni a napokban feminista csoportok a szexuális erőszak miatt elítélt Roman Polanski filmjeinek műsorra tűzése miatt.



A filmintézet leszögezte, hogy nem változtat a programján és hangsúlyozta, nem dolga, hogy erkölcsi ítéletet hozzon Polanski ügyében.



A francia-lengyel állampolgárságú Oscar-díjas rendező a hetvenes években egy vádalkuban bűnösnek vallotta magát egy kiskorúval folytatott szexuális aktusban, amely előtt pezsgővel itatta le az áldozatát.



Az ítélet elől azonban megszökött az Egyesült Államokból, ahol azóta is körözés van érvényben ellene. Az elmúlt negyven évben a Franciaországban élő filmes többször próbálta jogi képviselői útján lezárni az eljárást, áldozata is kérte annak megszüntetését, de az amerikai bíróságok ezt rendre elutasították.